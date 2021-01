Mariusz D. to niebezpieczny pedofil recydywista. Mężczyzna po raz pierwszy został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za wielokrotne gwałty na małoletniej dziewczynce. Jak podaje ''Fakt'', do kolejnych ataków na tle seksualnym doszło w Tychach w grudniu 2017 roku. Pedofil zwabił do swojego samochodu dwie dziewczynki. Najmłodsza ofiara miała 11 lat, najstarsza – 14 lat. Mężczyzna został osadzony w areszcie.

W maju 2019 roku sąd prawomocnie skazał Mariusza D. na 2,5 roku więzienia za onanizowanie się na oczach 12-latki z Chorzowa.

Śląskie. Pedofil chce wyjść na wolność

Mariusz D. twierdzi, że jest niewinny. Mężczyzna starał się o kasację wyroku przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Wniesione zażalenie okazało się jednak bezzasadne. Pedofil w lutym br. kończy odsiadywać wyrok. Pani Weronika, matka skrzywdzonej 12-latki z Chorzowa w rozmowie z ''Faktem'' przyznaje, że obawia się momentu, w którym 54-latek wyjdzie na wolność.

– Nie dopuścimy do tego. Proces do czynów pedofilskich popełnionych na dzieciach w Tychach toczy się cały czas przed Sądem Okręgowym w Katowicach – obiecuje prokurator Paweł Marcinkiewicz z Tychów.

RadioZET.pl/Fakt