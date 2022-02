Sołtys zginął w tragicznym wypadku. Policja szuka świadków zdarzenia

Policja szuka świadków wypadku w Niechanowie (woj. wielkopolskie). Kilkanaście dni temu samochód prowadzony przez 70-latka zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Według lokalnych mediów zmarły to sołtys pobliskiej wsi.

Do wypadku doszło we wtorek 18 stycznia ok. godz. 14 w Niechanowie niedaleko Gniezna (woj. wielkopolskie). Policjanci ustalili, że 70-letni mężczyzna kierujący nissanem almera na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni, a następnie uderzył w drzewo.

Niechanowo. 70-latek zginął w wypadku. To sołtys pobliskiej wsi

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej zastano samochód osobowy w pozycji na kołach, który uderzył w przydrożne drzewo. Wewnątrz pojazdu na miejscu kierowcy znajdowała się nieprzytomna osoba - informował w rozmowie z TVN24 mł.bryg. Jarosław Łagutoczkin, rzecznik prasowy gnieźnieńskiej straży pożarnej.

Mężczyznę udało się wydostać z pojazdu, a obecni na miejscu pracownicy służb ratunkowych rozpoczęli akcję reanimacyjną. Niestety, 70-latek zmarł. Policja i prokuratura przystąpiły do śledztwa, które ma wyjaśnić przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak z kolei podaje lokalny portal gniezno.naszemiasto.pl, ofiarą wypadku był sołtys pobliskiej wsi Miroszka. Policja nie potwierdziła jednak tych doniesień.

Osoby, które były świadkami wypadku lub posiadają istotne informacje z nim związane, proszone o kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie asp. szt. Arturem Górnym, policjantem Wydziału Kryminalnego KPP w Gnieźnie pod nr tel. 47 77 21 286 w godz. 7:00-15:00, na adres e-mail: artur.gorny@po.policja.gov.pl lub pod numer 47 77 21 2 11 czynny całą dobę.

