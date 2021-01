Niedzielski: 37 przypadków odczynu poszczepiennego. Jeden jest ciężki

Niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły jedynie u 37 osób. U jednej są one ciężkie, a u 4 poważne – poinformował na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapewnił też, że jeśli po szczepieniu u pacjenta wystąpi wstrząs anafilaktyczny lub trafi on do szpitala, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.

Szef resortu podkreślał, że zanim szczepionki na koronawirusa trafiły do użytku, musiały spełnić te same kryteria, jaki inne leki - Jedynym, co się zmieniło w tej sytuacji, było tylko i wyłącznie to, że te badania faktycznie rozpoczynały się nie po złożeniu wniosku przez daną firmę, tylko Europejska Agencja Leków (EMA) współuczestniczyła w badaniu, na bieżąco odbierając wyniki – zaznaczył Niedzielski.

Odczyny poszczepienne. Niedzielski: szczepionki są bezpieczne

Odczyny poszczepienne Niedzielski nazwał szalenie rzadkimi zjawiskami: - Dzisiaj mamy ponad 250 tys. osób zaszczepionych na COVID-19. Z raportu Głównego Inspektora Sanitarnego i całej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w przypadku szczepienia na koronawirusa w Polsce mieliśmy do tej pory 37 przypadków wystąpienia odczynów poszczepiennych. Z tego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i jeden ciężki - poinformował na wtorkowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia zapewniał na konferencji, że szczepionki na koronawirusa są bezpieczne, ale ze względu na wątpliwości, które się pojawiają „w odbiorze społecznym”, rząd zmienia sposób dochodzenia odszkodowania w przypadku tzw. NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Jak stwierdził Niedzielski, do godz. 10 w poniedziałek zaszczepiono ponad 258 tys. osób. Do odszkodowania kwalifikuje się tylko jeden pacjent.

Odczyn poszczepienny: nowy sposób przyznawania odszkodowań

Zmiana przy przyznawaniu odszkodowań będzie polegała na powołaniu Funduszu Kompensacyjnego. - Ale nie o sam Fundusz tu chodzi, ale o procedurę. Ta procedura z założenia ma zlikwidować niedogodności związane z postępowaniem sądowym. Chcemy też zmniejszyć jej cenę dla osób, które takiego odszkodowania potrzebują lub się o nie ubiegają. – stwierdził Niedzielski.

Świadczenie kompensacyjne dla osób, u których wystąpiły odczyny poszczepienne, będzie wynosiło od 10 tys. zł aż do 100 tys. zł włącznie. - Osoby, które są uprawnione do takiego odszkodowania w ramach uproszczonej procedury, to osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, lub u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, powodujący konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej 14-dniowej - wyjaśnił minister Niedzielski.

Fundusz w pierwszym okresie, czyli czasie, gdy będzie on dotyczył świadczenia kompensacyjnego związanego ze szczepieniem covidowym, zostanie sfinansowany ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19. Później - w 2022 roku - ma dotyczyć też pozostałych szczepień.

Fundusz kompensacyjny. Gdzie ubiegać się o świadczenie?

- Wnioski o wypłatę świadczenia kompensacyjnego będzie można składać do Rzecznika Praw Pacjenta w formie pisemnej i elektronicznej – zapowiedział pełniący tę funkcję Bartłomiej Chmielowiec. Decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni.

Rzecznik Praw Pacjenta dodał, że wnioski będą musiały zawierać dokumentację medyczną niezbędną do przeanalizowania, czy faktycznie doszło do niepożądanego odczynu poszczepiennego. Pacjenci mogą też skorzystać z drogi sądowej.

RadioZET.pl/PAP/PAB