Kiedy kulminacja czwartej fali koronawirusa? Niedzielski podał termin

Czwarta fala koronawirusa, która będzie z dnia na dzień się nasilać, to realny scenariusz. - Po trendzie spadku, a potem stabilizacji liczby wykrywanych nowych zakażeń koronawirusem, widoczny jest wzrost liczby przypadków. Kolejna fala pandemii będzie się rozpędzała – powiedział w czwartek we Wrocławiu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czwarta fala koronawirusa jest już widoczna na horyzoncie. Pytanie, kiedy uderzy w Polskę. - W ostatnich tygodniach doszło do przesilenia i trend spadkowy (wykrywanych zakażeń – red.) zmienił się najpierw na trend ustabilizowany. W dalszej kolejności mamy już wzrosty, które z tygodnia na tydzień są rzędu 20 proc., więc to poważna dynamika – mówił na konferencji prasowej we Wrocławiu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nadal – jak kontynuował – jesteśmy w okolicach średnio stu kilkudziesięciu nowych przypadków dziennie. Czwartkowe dane mówią o 126 nowych zakażeniach. W ciągu doby zmarło 9 osób.

Adam Niedzielski: Czwarta fala będzie się rozpędzała. Kulminacja w wakacje

- Prognozy są takie, że fala będzie się rozpędzała, jest raczej przesądzone, że się pojawi. Jej kulminacja czy przyspieszenie mogą nastąpić pod koniec wakacji – powiedział szef resortu zdrowia.

Patrzymy dookoła siebie na inne kraje, co się dzieje, i widzimy, że duże liczby przypadków w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech nie przekładają się na obciążenie systemu i nie przekładają się na duży wzrost liczby zgonów. Ale to wszystko jest warunkowane zaszczepieniem. minister zdrowia Adam Niedzielski

Szef MZ przestrzegł, że kluczową rolę odgrywa stopień zaszczepienia społeczeństwa. - Możemy dużo mówić o prognozach, ale jeżeli proces szczepień nie będzie kontynuowany dynamicznie, to fundujemy sobie większe ryzyko – podkreślił.

- To sytuacja, która z punktu widzenia wydolności systemu opieki zdrowotnej absolutnie nie stanowi zagrożenia. Hospitalizacji mamy ok. 350, a łóżek dostępnych w systemie covidowym ponad sześć tysięcy. Mamy komfort i przestrzeń, by pacjentów przyjmować – stwierdził Niedzielski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Czwartkowe dane Ministerstwa Zdrowia mówią, że w szpitalach przebywa 329 chorych z COVID-19, w tym 54 pod respiratorami. Na pacjentów z COVID-19 czeka 6218 łóżek i 616 respiratorów.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP