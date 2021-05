Jeżeli pandemia nie zaskoczy nas nową mutacją, to po wakacjach powinniśmy wrócić do normalności, również w wymiarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdradził też, ile osób jest w tym momencie odpornych na zachorowanie.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 1734 nowych przypadkach zakażenia i śmierci 245 osób. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa, potwierdzono go u 2 856 924 osób. Od tego czasu zmarło 71 920 chorych z Covid-19.

Niedzielski: po wakacjach powinniśmy wrócić do normalności

Minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując w rozmowie z TVP Info sytuację epidemiczną, ocenił, że ostatnie poluzowania obostrzeń na razie nie powodują przyrostów zachorowań. Zauważył, że liczby nowych przypadków systematycznie spadają. Powiedział też, że w najbliższym czasie, mimo dalszego luzowania restrykcji, nie spodziewa się eskalacji zakażań.

W tym sensie rzeczywiście wychodzimy na ostatnią prostą. Mam nadzieję, że nie pojawi się żadna nowa mutacja, która nie będzie objęta zakresem ochrony szczepienia, bo to mogłoby się przyczynić do powstania następnej fali Adam Niedzielski

Szef resortu zdrowia zwrócił także uwagę, że w ciągu dwóch, trzech ostatnich tygodni przywrócono do systemu opieki medycznej ponad 16 tys. łóżek covidowych. Przypomniał, że w szczycie zachorowań trzeciej fali "przeznaczonych do walki z covidem" było 46 tys. łóżek.

- Myślę, że jeżeli pandemia nie zaskoczy nas nową mutacją [...], to w wakacje, czy po wakacjach, powinniśmy wrócić do normalności, również w wymiarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej – ocenił Niedzielski.

Minister zdrowia: odpornych jest 55-60 proc. ludzi

Niedzielski był również pytany o to, jaka jest dolna granica wieku uprawniająca do szczepienia przeciw Covid-19. - Jeżeli będziemy mieli ze strony producentów – a mamy już takie deklaracje, że ta granica wieku, choćby w przypadku preparatu Pfizera będzie obniżana do 12. roku życia – to my oczywiście taką możliwość będziemy udostępniali, tak jak teraz udostępniliśmy tę możliwość dla osób w wieku 16 i 17 lat – powiedział minister.

Zwrócił równocześnie uwagę, że prowadzone są badania sprawdzające, ile osób ma już przeciwciała, także te wynikające z przebytej choroby. - Te najnowsze badania, które prowadzimy razem z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, wskazują, że w tej chwili ten procent ludzi odpornych to jest 55-60 proc. – poinformował Niedzielski. Dodał, że to m.in. przyczynia się do systematycznych spadków liczby zachorowań.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia ubiegłego roku. Z danych zamieszczonych na rządowych stronach wynika, że Polsce podano dotąd ponad 16 mln dawek szczepionek. W pełni zaszczepionych jest ponad 4,6 mln osób.

RadioZET.pl/PAP