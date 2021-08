Adam Niedzielski, który odwiedził w środę Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, wypowiedział się na temat sytuacji epidemicznej w Polsce. Zwrócił uwagę, że "liczba zakażeń ponownie rośnie" i że w 80 proc. za nowe przypadki odpowiada bardziej zaraźliwy wariant Delta.

Niedzielski: w pierwszej kolejności obostrzenia na terenach z najniższym poziomem wyszczepienia

- Chcemy uchronić się przed scenariuszem, który zakłada, że jesienią zbliżmy się do 3000 nowych przypadków dziennie. Jedyną bronią, którą dysponujemy są szczepienia, tylko i wyłącznie one nas uchronić przed scenariuszem, który by oznaczał powrót do sytuacji, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia - przyznał i po raz kolejny zachęcił osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, a mogą to zrobić, aby zdecydowały się na ten krok.

Minister zdrowia został również zapytany o to, czy rząd planuje obostrzenia w związku z rosnącą liczbą zakażeń oraz dużym prawdopodobieństwem czwartej fali koronawirusa, która zdaniem ekspertów dotrze do nas pod koniec sierpnia lub na początku września. Niedzielski zdradził, jakie kryterium będzie brane pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji.

Tereny, gdzie jest niski poziom zaszczepienia, będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzaniu obostrzeń. Tam mamy większe ryzyko transmisji wirusa Adam Niedzielski, minister zdrowia

Niedzielski wymienił przy tym cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. Został również zapytany, czy i ewentualnie przy jakich statystykach rząd może wprowadzić restrykcje na wzór francuski (czyli m.in. ograniczenia dla osób niezaszczepionych). - Poniżej 1000 zakażeń na dobę nie będziemy wprowadzali obostrzeń - zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP (S. Wieczeryńska, S. Dąbkowska-Pożyczka)