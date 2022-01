- Warto, aby każdy z nas przygotował się do tej fali przyjmując szczepienie, trzecią dawkę przypominającą, która uodparnia i przygotowuje do zderzenia z piątą falą, do zderzenia z Omikronem - powiedział w piątek minister zdrowia. Adam Niedzielski przekazał, że w Polsce stwierdzono już 112 przypadków nowego wariantu koronawirusa. Dodał, że w perspektywie miesiąca możemy spodziewać się wzrostu liczby zakażeń.