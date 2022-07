Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i Radą ds. Covid, że wskaźnik R, czyli tzw. wskaźnik reprodukcji, zwiększył się do poziomu bliskiego 1,5. - A to jest jeden z najwyższych poziomów, jakie obserwowaliśmy w trakcie pandemii - zaznaczył. Dzienna liczba testów jest niewielka i wynosi około 6 tys.

Minister zdrowia zapowiedział, że ciężar monitorowania przeniesiono z liczby infekcji na liczbę hospitalizacji. - W tej chwili mamy ich 450, jak na przełomie kwietnia i maja. Mają one inną strukturę, bo część z nich nie wynika z oceny zdrowia pacjentów. To są pacjenci w stanach lżejszych, przyjmujący leki w trybie ambulatoryjnym czy szpitalnym - wyjaśnił szef MZ i dodał, że świadczy to o lżejszym przebiegu choroby. Tylko 16 osób w skali całego kraju leży pod respiratorami - dodał.

Konferencja ministra zdrowia ws. wzrostu zakażeń koronawirusem

- Wstępnie roboczo przyjęliśmy, że poniżej pięciu tysięcy hospitalizacji w skali kraju, nie będą podejmowane żadne restrykcyjne kroki, chyba że sytuacja będzie nakazywała szybszą reakcję - zapewnił Niedzielski. - Patrząc na doświadczenia Europy, możemy się liczyć z tym, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wzrost hospitalizacji, ale bardzo umiarkowany, biorąc pod uwagę wyszczepienie społeczeństwa, ale też niewielkie opóźnienie w przechodzeniu poprzedniej fali Omikronu - mówił minister zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia w piątek 8 lipca poinformowało o 1046 infekcjach (w tym 152 ponownych). Nikt nie zmarł. Dzień wcześniej, 7 lipca, było 1068 nowych przypadków, w tym 556 ponownych. Zmarło 16 osób z COVID-19.

RadioZET.pl/PAP