Wrócą mandaty za brak maseczek? Minister zdrowia: polityka będzie bardziej dolegliwa

Przechodzimy na politykę wystawiania mandatów za brak maseczek – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że "bardziej dolegliwa polityka" w tym zakresie to konieczność w obliczu rosnącej liczby zakażeń.

Koronawirus w Polsce. W czwartek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 8378 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi nowy rekord czwartej fali pandemii. Poinformowano również o śmierci 101 osób na COVID-19 bądź z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami.

Adam Niedzielski, który gościł w Poznaniu, skomentował podczas briefingu prasowego sytuację epidemiczną. Minister zdrowia zwrócił m.in. uwagę na fakt, że w obliczu rosnącej liczby zakażeń należy bardziej restrykcyjnie egzekwować obowiązek zakrywania nosa i ust tam, gdzie jest to określone w przepisach (m.in. w galeriach handlowych czy środkach transportu publicznego). Poinformował, że w piątek będzie rozmawiał o tej sprawie z szefostwem policji.

Niedzielski o karaniu za brak maseczek: polityka będzie bardziej dolegliwa

- Jeżeli chodzi o karanie za brak maseczek, to myślę, że ta polityka będzie niestety bardziej dolegliwa. Do tej pory podstawowym elementem to było zwracanie uwagi albo upomnienie, teraz przechodzimy na politykę wystawiania mandatów. Mamy dobre podstawy prawne, przypomnę, że pod tym kątem został zmieniony Kodeks wykroczeń – powiedział dziennikarzom.

Niedzielski podkreślił, że celem jest zmiana podejścia Polaków do obowiązku noszenia maseczek w wyznaczonych miejscach. Zaznaczył przy tym, że potrzebna jest "egzekucja tego obowiązku i zwracanie również uwagi innym".

Zdaję sobie sprawę, że czasem reakcje po zwróceniu uwagi są mało akceptowalne, ale proszę pamiętać, że to świadczy o tej osobie. My dbajmy o swoje bezpieczeństwo również w ten sposób Adam Niedzielski

Minister powtórzył, że szczepienia "to zawsze będzie dobrowolny wybór, dobrowolna decyzja". - Ale jak państwo widzicie, patrząc chociażby na dzisiejsze wyniki i porównując je z wynikami sprzed roku, ten efekt szczepień dla zdrowia publicznego jest zauważalny – powiedział.

RadioZET.pl/PAP (R. Pogrzebny)