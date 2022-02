Niedzielski zapowiada zniesienie części restrykcji. Zdradził, co z noszeniem maseczek

Minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany w TVN24, czy nakaz noszenia masek w pomieszczeniach zostanie utrzymany. – Na razie tak – odpowiedział minister.

– Myślę, że w marcu trzeba będzie podjąć decyzję o tym, że te restrykcje, które teraz są, a które nie są aż tak bardzo przestrzegane, oprócz maseczek, będzie trzeba po prostu znieść – dodał Niedzielski. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o limity osób niezaszczepionych.

Adam Niedzielski o zniesieniu restrykcji: W marcu będzie trzeba zdecydować

Minister zdrowia powiedział, że zniesienie restrykcji jest uzależnione od sytuacji pandemicznej. – Myślę, że jeżeli już będziemy widzieli, że ta liczba zakażeń oscyluje i spada poniżej 10 tysięcy, to na pewno będę rekomendował panu premierowi taki ruch – zapewnił.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w TVN24 przekazał, że cały czas podtrzymuje hipotezę potwierdzającą, że zbliżamy się do końca tej fali pandemii. Tłumaczył, że jest to hipoteza oparta na analizie, "co już wiemy o omikronie, w jaki sposób różni się od poprzednich mutacji właśnie pod wpływem oddziaływania".



– Jest waga prawdopodobieństwa, która mówi, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, że jeśli pojawią się kolejne fale, bo na pewno trzeba się liczyć, że na jesień pojawi się kolejna fala, to one już nie będą tak dolegliwe z punktu widzenia systemu opieki – tłumaczył. Minister ocenił, że "zaczyna się pewna perspektywa wyjścia z sytuacji".

Obostrzenia zostały zaostrzone 15 grudnia w związku z pojawieniem się bardziej zakaźnego wariantu Omikron. Wprowadzono m.in. limit 30 procent obłożenia przez osoby niezaszczepione w hotelach, restauracjach, kinach, obiektach sakralnych i sportowych. Ograniczono również liczbę osób, które mogą wziąć udział w zgromadzeniach i uroczystościach do 100. Zamknięto dyskoteki i kluby.

Wprowadzono także ograniczenia dla podróżnych. Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen musi wykonać test na COVID-19. Test można wykonać na niektórych lotniskach w Polsce - przed odprawą graniczną lub 3 godziny po przylocie (licząc od odprawy granicznej).

RadioZET.pl/TVN24/Ministerstwo Zdrowia