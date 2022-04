Niedzielski zapowiedział zmianę przepisów covidowych. „Klauzula siły wyższej”

Wojna w Ukrainie sprawiła, że temat pandemii COVID-19 zszedł na dalszy plan. Ministerstwo Zdrowia, powołując się na brak zainteresowania, ogłosiło przejście na podawanie statystyk zachorowań w ujęciu tygodniowym. Niedzielski stwierdził w TVN24, że ogólna odporność w polskim społeczeństwie wzrosła do ponad 95 procent, co powinno powstrzymać koronawirusa przed gwałtownym rozprzestrzenianiem się.

- Pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej i poinformowaliśmy Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawiamy przyjmowania kolejnych szczepionek przeciw COVID-19 i odmawiamy wykonywania płatności za nie - poinformował Adam Niedzielski. Zaoszczędzone pieniądze rząd chce przeznaczyć na pomoc systemową dla uchodźców i zapewnienie im opieki zdrowotnej.

Polska może odwołać stan epidemii. Odmówiła przyjmowania i płacenia za szczepionki

Niedzielski podkreślił, że ewentualne zastąpienie obowiązującego w Polsce stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego nie oznacza, ze niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Szef MZ podkreślił, że zmieniła się sytuacja, gdyż obowiązujące początkowo środki zaradcze, czyli noszenie maseczek i dezynfekowanie rąk, udało się zastąpić programem szczepień. Dzięki temu została osiągnięta odporność zbiorowa, zmniejszając ryzyko wydostania się pandemii spod kontroli.

- Jeżeli pan mnie pyta, czy to już jest koniec covidu? Nie, ten covid będzie nam cały czas towarzyszył i prawdopodobnie musimy też z pewnym niepokojem patrzeć na wrzesień, czy pojawi się zagadnienie sezonowości, to nie jest tak, że znika z naszej przestrzeni. My po prostu lepiej potrafimy się tym zająć - zadeklarował Niedzielski.

Szef MZ przyznał, że rząd szykuje się do zmiany stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego. Wymaga to jednak dużej liczby analiz prawnych, gdyż „bardzo dużo legislacji zostało wprowadzonej w nawiązaniu do stanu epidemii”. Decyzja ma zostać podjęta jeszcze w kwietniu.

Szykowane rozluźnienie widać w zapowiedzi, że paszporty covidowe będą przez Polskę przedłużane bezterminowo. Obecnie ich ważność to 270 dni po przyjęciu dawki przypominającej.

- My w Polsce przyjęliśmy takie rozwiązanie, bo tutaj jest pewnego rodzaju jakaś zasłona milczenia w Unii Europejskiej, tzn. nie mamy jasnych deklaracji, co będzie się dalej działo z paszportami. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, że jeżeli jest pierwszy booster, bo większość społeczeństwa miała prawo dostępu do niego, to po tym boosterze będziemy przedłużali paszport bezterminowo - powiedział Niedzielski.

Minister Zdrowia poinformował ponadto, że Polska odmówiła przyjmowania i płacenia za kolejne dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Minister zdrowia przyznał, że całościowa wartość umowy to 6 mld zł do 2023 roku. W 2022 na zakup szczepionki miało zostać przeznaczonych 2 mld zł. Liczba przeprowadzanych szczepień w Polsce jednak znacznie spadła – wcześniej ratowaliśmy się odsprzedawaniem dawek do innych krajów, które nie były w stanie zapewnić sobie dostaw tak szybko, jak Unia Europejska.

- Rzeczywiście konsekwencją tego będzie konflikt prawny, który już ma miejsce - poinformował Niedzielski. Wcześniej minister zdrowia informował, że rząd chce przeznaczyć pieniądze zaoszczędzone na zakupach szczepionki na opłacenie opieki zdrowotnej uchodźcom z Ukrainy. Jej koszt to 300 mln zł na miesiąc na milion osób.

RadioZET.pl/PAP/TVN24