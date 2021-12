Niedzielski zapytany o lockdown w piątej fali. "Jest ryzyko bardzo trudnych decyzji"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 20 grudnia o 9609 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 29 osób z COVID-19. W Polsce potwierdzonych jest już 7 przypadków nowego wariantu Omikron, który rozprzestrzenia się dużo szybciej niż Delta i pierwotna odmiana wirusa z Wuhan.

Minister zdrowia o szczycie piątej fali. Będzie kolejny lockdown?

Adam Niedzielski w programie Wirtualnej Polski odnosząc się do danych epidemicznych z ostatnich tygodni ocenił, że mamy do czynienia z krytyczną sytuacją. Szef MZ wskazał też, że granicą wydolności systemu jest poziom 30 tys. zajętych łóżek. – Dlatego tak konieczne było wprowadzenie restrykcji – dodał.

Minister zdrowia ocenił, że szczyt piątej fali koronawirusa może przypaść na drugą połowę stycznia. Dopytywany o ewentualny lockdown, wskazał, że "sytuacja jest niebezpieczna". – Rzeczywiście, jest ryzyko, że będziemy musieli podejmować jeszcze bardziej trudne decyzje – stwierdził. Jednak zwrócił uwagę na to, że w ostatnim czasie wprowadzono restrykcje, które stanowiły reakcję na rosnącą liczbę zakażeń.

Od 15 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m.in. nowe limity osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym jest to 75 proc. obłożenia, natomiast w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu jest możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19. Przedsiębiorcy alarmują jednak, że nie mają prawa pytać klientów o to, czy się zaszczepili.

RadioZET.pl/Wp.pl/PAP