Wypadek na jeziorze Niegocin. Na 13 metrach głębokości doszło do zatonięcia niewielkiej motorówki. Jej właściciel przyznał ratownikom, że zabrał na pokład zbyt ciężką załogę - poinformował MOPR.

Dyżurna MOPR Urszula Dylewska powiedziała, że na niewielką motorówkę o długości nieco ponad 4 metrów wsiadło czterech mężczyzn, z których każdy ważył po około 130 kilogramów.

Właściciel, który po wypadku przyszedł do nas sam przyznał, że zabrał na pokład zbyt ciężkich kolegów i to on powiedział, że każdy z załogantów ważył właśnie tak dużo