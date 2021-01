Wypadek na trasie S8 w kierunku Warszawy. Autokar zderzył się z dwiema ciężarówkami – donosi m.in. TVN24. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę o godzinie 6.00 rano niedaleko miejscowości Niegów koło Wyszkowa. W wyniku wypadku poważnie uszkodzony został przód autokaru, który przewoził pasażerów do stolicy. Fakt ten potwierdził również w rozmowie z Polsat News dyżurny Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Niegów. Poważny wypadek na S8. Dwie ciężarówki zderzyły się z autokarem, są ranni

Na trasie tworzy się ogromny korek. Droga najprawdopodobniej będzie zablokowana w tym miejscu do godziny 9.00. W wyniku zderzenia obrażenia poniosło kilka osób, w tym kierowca autobusu. Jak poinformował Polską Agencję Prasową kom. Damian Wroczyński, autobusem podróżowało łącznie trzynaście osób. Osiem z obrażeniami zostało przewiezione do szpitala. Uczestnicy wypadku doznali m.in. złamań, urazów głowy, otarć i rozcięć.

"Doszło do zderzenia 2 samochodów ciężarowych i autobusu [...] Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 3 godzin" – informowała wcześniej GDDKiA. W akcji na miejscu uczestniczą zastępy straży pożarnej, są także karetki pogotowia ratunkowego

GDDKiA apeluje. Ślisko na drogach, zalecana szczególna ostrożność

GDDKiA zaapelowała do kierowców w swoim porannym komunikacie o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Jazdę utrudniają opady śniegu w województwach: podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim, dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. Natomiast śnieg z deszczem pada w łódzkim, opolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim.

Błoto pośniegowe i śliskość występuje na południu woj. śląskiego. W Małopolsce trudne warunki drogowe są na: dk 28 odc. Skomielna Biała – Limanowa, dk 47 odc. Chabówka – Nowy Targ. W Podlaskiem: dk 16 odc. Augustów – Ogrodniki, dk 8 odc. Mielniki – Budzisko. Na Warmii i Mazurach i części Mazowsza kierujący pojazdami muszą szczególnie uważać na: dk 63 odc. Godlewo Wielkie – Siedlce, dk 62 odc. Frankopol – Węgrów, dk 19 odc. Mostów – Kózki, a Wielkopolsce na dk 24 odc. Pniewy – granica województwa.

GDDKiA przypomniała, że w środę spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad morzem oraz po południu na Dolnym Śląsku możliwe rozpogodzenia. Głównie w centrum i na wschodzie wystąpią opady śniegu, na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu także o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm w Karpatach, do 7 cm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od -2°C, -1°C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie kraju, nad morzem miejscami 3 st. C; chłodniej na Podhalu, około -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie w pierwszej połowie dnia porywisty, z kierunków zachodnich, miejscami na wschodzie powodować może zamiecie śnieżne.

