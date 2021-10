Mężczyzna podejrzany o zastrzelenie w Niemczy na Dolnym Śląsku 35-latka zostanie przesłuchany we wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie. – Nikt lepiej od niego nie powie, co tam się wydarzyło – powiedział w rozmowie z Radiem ZET prokurator Tomasz Fedorszczak. Po strzelaninie podejrzany uciekł, został zatrzymany kilkanaście godzin później w Zgorzelcu.

Do strzelaniny doszło w sobotę wieczorem na rynku w Niemczy. Zmarł 35-letni mężczyzna, a 34-latek podejrzany o zabójstwo uciekł.

W niedzielę po godzinie 17 policja poinformowała, że domniemany sprawca został aresztowany w Zgorzelcu. Prokuratorzy zamierzają przedstawić mężczyźnie zarzut zabójstwa.

Niemcza. Strzelanina podczas koncertu. Nowe fakty

– On oczywiście ma prawo do odmowy składania wyjaśnień, ale może będzie chciał swoją wersję przedstawić i rzeczywiście, nikt lepiej od niego nie powie, co tam się wydarzyło – powiedział prokurator Tomasz Fedorszczak. Przesłuchanie podejrzanego odbędzie się we wtorek.

Według policji, zanim padły strzały, między mężczyznami doszło do wymiany zdań. – Doszło do nieporozumienia, padły strzały i w konsekwencji tego mężczyzna nie żyje – przekazał w niedzielę Radiu ZET Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Do zdarzenia doszło w okolicach rynku, na którym był piknik i koncert disco polo. Policja nie ustaliła, czy mężczyźni uczestniczyli w imprezie i czy wybrali się na nią razem. – Możliwe, że przypadkowo się spotkali – przyznał Ratajczyk.

