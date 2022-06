Nieoficjalnie: Rząd przygotowuje zmiany ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy

W tej chwili właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych czy pensjonatów dostają dopłaty do każdego uchodźcy, który mieszka w ich placówce. Odbywa się to na podstawie umów podpisywanych z wojewodami. To ma się zmienić, bo, jak mówi Radiu ZET jeden z polityków PiS, "lato to dobry czas, by ci uchodźcy, którzy mogą, usamodzielnili się. Jest dużo prac sezonowych, a to im pomoże stanąć na nogi".

Część hotelarzy sama już zabiega o przeniesienie uchodźców do innych placówek, bo nadchodzi sezon turystyczny, podczas którego mogą mieć wyższe dochody. Z nieoficjalnych informacji Radia ZET wynika, że decyzje w tej sprawie mogą zapaść już w nadchodzącym tygodniu.

W przyszłym tygodniu ma być także podpisane rozporządzenie, przedłużające okres dopłat na wyżywienie i zakwaterowanie dla niektórych grup uchodźców z Ukrainy, mieszkających u osób indywidualnych. W tej chwili obowiązuje przepis, który pozwala na wypłacanie polskiej rodzinie, goszczącej uchodźców, 40 złotych dziennie za osobę. Jednak te dopłaty można otrzymywać tylko przez 120 dni od daty przybycia uchodźcy do Polski. Dopłaty mają być przedłużone dla tych, którzy przyjęli u siebie uchodźców niepełnosprawnych i ich opiekunów, osoby starsze oraz rodziny przynajmniej z trójką dzieci.

RadioZET.pl