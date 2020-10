Niepełnosprawni oraz ich opiekunowie nie zostali we wtorek wpuszczeni do Sejmu. Dzisiaj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie, na którym rząd miał zająć się programem wsparcia dla rodzin i skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Wiedziałam, że zacznie się festiwal kłamstw na temat tego jak rząd PiS pomaga niepełnosprawnym - komentowała w Sejmie Iwona Hartwich (PO), matka niepełnosprawnego syna.

Niepełnosprawni nie zostali wpuszczeni do Sejmu. We wtorek Sejm po godzinie 10.00 rozpoczął zaplanowane na dwa dni posiedzenie, na którym miał m.in. zająć się sytuacją rodziców dzieci niepełnosprawnych. Posłowie wysłuchali informacji minister rodziny nt. programu wsparcia dla rodzin i skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu.

Pierwszym punktem obrad Sejmu miała być informacja minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg na temat funkcjonowania programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz ewentualnych skutków, jakie wywołuje w ich realizacji niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Jak się okazało, osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny – których de facto miało dotyczyć posiedzenie Sejmu – nie zostali nawet wpuszczeni na teren gmachu!

Niepełnosprawni nie zostali wpuszczeni do Sejmu. "Tak w praktyce wygląda traktowanie niepełnosprawnych"

"Niepełnosprawni ze swoimi matkami nie zostali dziś wpuszczeni do Sejmu na debatę o rządowej pomocy dla niepełnosprawnych. Tak wygląda w praktyce traktowanie niepełnosprawnych" – napisał na Twitterze Jan Grabiec (PO).

Głos na mównicy zabrała m.in. Iwona Hartwich, matka niepełnosprawnego syna, która dwukrotnie protestowała w Sejmie. Upominała się o pomoc dla rodzin z niepełnosprawnymi podopiecznymi.

Może pan marszałek mówić, że wrzeszczę, ale jeżeli jest to upominanie się o godność osób z niepełnosprawnościami, to mogą wrzeszczeć (…) Kiedy usłyszałam ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wiedziałam, że zacznie się festiwal kłamstw na temat tego jak rząd PiS pomaga niepełnosprawnym – mówiła Iwona Hartwich.

fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

We wtorek w Sejmie doszło do przepychanek. Posłanki Lewicy zablokowały mównicę, wznoszą plakaty z napisem "Legalna Aborcja". Marszałek Sejmu Ryszard Terlecki wezwał do interwencji Straż Marszałkowską i wykluczył z obrad Sejmu posłanki Klaudię Jachirę (KO), Joanna Scheuring - Wielgus (Lewica) oraz posła Sławomira Nitrasa (KO).

