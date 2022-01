Niespodziewana decyzja Agaty Dudy ws. lex Czarnek. "Cuda się zdarzają nie tylko w Wigilię"

Agata Duda spotka się z posłankami opozycji ws. lex Czarnek. Apelowały o to w środę członkinie klubu Koalicji Obywatelskiej. Ku ich zaskoczeniu i zadowoleniu Pierwsza Dama odpowiedziała na ten apel. - Jeżeli pani Agata Duda jest gotowa nam pomóc, to będziemy z tego korzystać - mówiła Onetowi Barbara Nowacka.

- Klub KO zwraca się o spotkanie z małżonką prezydenta w sprawie ustawy Prawo oświatowe, zwanej lex Czarnek - poinformowały na środowej konferencji prasowej posłanki Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Projekt został przyjęty w Sejmie i ma trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Kinga Gajewska podkreślała w środę, że jako posłanki KO z komisji edukacji, nauki i młodzieży, wystosowały list do Pierwszej Damy Rzeczpospolitej z prośbą o spotkanie. - Pani Agata Kornhauser-Duda, wieloletnia nauczycielka, najprawdopodobniej wie, z jakimi problemami borykają się dzieci, nauczyciele i dyrektorzy, powinna choć raz zabrać głos w tej sprawie - dodała. Posłanki mają nadzieję, że Pierwsza Dama porozmawia o przepisach tak zwanego lex Czarnek "ze swoim mężem, panem prezydentem Andrzejem Dudą".

Agata Duda odpowiada na apel ws. lex Czarnek. Posłanki "mile zaskoczone"

Pierwsza Dama odpowiedziała na apel posłanek. Poinformowała o tym na Twitterze już po konferencji m.in. Katarzyna Lubnauer. Agata Kornhauser-Duda ma się spotkać z członkiniami klubu KO 24 stycznia o godz. 12.

– Mówiąc szczerze, pani Agata Duda do tej pory niezbyt często zabiera głos publicznie i dotąd nie odpowiadała na podobne apele, stąd nasze - bardzo miłe - zaskoczenie – mówiła w rozmowie z Onetem Barbara Nowacka. Jak dodała, pisząc ten apel, posłanki stwierdziły, że jako "wieloletnia nauczycielka i matka Agata Kornhauser-Duda zna bardzo dobrze problemy edukacji". - Zapewne lepiej niż wiele innych osób zrozumie realne problemy, jakie wprowadza lex Czarnek. Dlatego z przyjemnością pójdziemy na to spotkanie i cieszymy się, że będzie możliwość przedstawienia argumentów – podkreśliła.

Nowacka mówiła Onetowi, że ma nadzieję na pozyskanie sojusznika do zablokowania lex Czarnek. - Mamy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli pani Agata Duda jest gotowa nam pomóc, to będziemy z tego korzystać. To jest zbyt poważna sprawa, żeby odpuszczać – oceniła posłanka. I dodała, że z doświadczeniem nauczycielskim Pierwsza Dama "dokładnie wie, co może oznaczać nadmierna interwencja, chociażby kuratora w dodatkowe zajęcia czy sposób nauczania". – To już nie chodzi o politykę. Chodzi o równość szans i bezpieczny rozwój młodzieży. W takich sprawach wszędzie trzeba szukać porozumienia – podsumowała.

Na decyzję Agaty Dudy ws. spotkania z posłankami zareagował internet. "Lex Czarnek. Agata Duda spotka się z posłankami opozycji. Ogień krzepnie, blask tężeje" - skomentował dziennikarz "GW" Bartosz T. Wieliński. "Cuda nie tylko w Wigilię. Agata Duda odpowiedziała na apel posłanek Koalicji Obywatelskiej i spotka się z nimi w poniedziałek, by porozmawiać o szkodliwości #LexCzarnek" - napisał na Twitterze współpracujący z Katarzyną Lubnauer Jakub Traczyk.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl/Twitter