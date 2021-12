Koronawirus w Polsce przyczynił się do śmierci 92 052 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Z najnowszych danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wynika, że od stycznia do października 2021 roku aż 41 699 z 42 586 zgonów dotyczyło osób niezaszczepionych.

Niezaszczepiona 24-latka zmarła na COVID-19. Miała brać ślub

Piotr Gozdek ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim poinformował, że w placówce na COVID-19 zmarła 24-letnia pacjentka. – Zdrowa, bez dodatkowych obciążeń, w sierpniu miała brać ślub. Nie zaszczepiła się. Przebieg COVID-19 był u niej błyskawiczny i bardzo ciężki. Nie udało się jej uratować. To są prawdziwe dramaty, z którymi zmagamy się cały czas – mówił w rozmowie z ''Dziennikiem Wschodnim'' zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych.

– Aktualnie mamy najwięcej pacjentów w wieku 50-60 lat, znaczna większość ze względu na ciężki przebieg choroby wymaga respiratora. [...] A to przekłada się na liczbę zgonów – dodał Gozdek.

W Polsce wykonano dotąd ponad 45,7 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest blisko 21 mln osób. W poniedziałek Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax.

Naukowcy z interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN przewidują, że w Polsce, z uwagi na niski stopień przyjęcia szczepień podstawowych, nie uda się jednak opanować fali związanej z pojawieniem się wariantu Omikron wyłącznie szczepieniami przypominającymi. "Pamiętajmy, że dystans i maseczki redukują transmisję wszystkich wariantów SARS-CoV-2 – apelujemy o wdrożenie rygorystycznej kontroli przestrzegania tych zasad w przestrzeni publicznej. Ponadto, aby spowolnić szerzenie się zakażeń wywołanych wariantem Omikron, konieczny będzie również powrót do ograniczenia kontaktów społecznych. Potraktujmy nadchodzące zagrożenie naprawdę poważnie, tak jak na to zasługuje" – czytamy we wtorkowym stanowisku.

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni