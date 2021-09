Wichury, które przyniósł do Polski niż Tymoteusz, szczególnie dały się w piątek we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur. W miejscowości Lutry drzewo powalone przez silny wiatr spadło na samochód z kierowcą w środku. 59-latek nie przeżył.

Do groźnego zdarzenia doszło również na drodze pomiędzy Mrągowem a Kętrzynem. - Kierowca ciężarówki powiedział, że nagły silny powiew wiatru przewrócił auto na drogę. Jeden pas jezdni jest zablokowany - powiedziała PAP oficer prasowa policji w Kętrzynie Ewelina Piaścik. Dodała, że tir jechał bez ładunku, a kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Wyszedł z pojazdu o własnych siłach.

Wichury na Warmii i Mazurach. Wiatr przewrócił tira na drodze

Miejsce wypadku auta mogą objechać jednym pasem, ciężarówki kierowane są na objazdy (z Kętrzyna przy stacji Moya na trasę wojewódzką 591, z Mrągowa objazd prowadzi przez trasę 59 na Giżycko).

To kolejne zdarzenie w woj. warmińsko-mazurskim, do którego doszło w piątek na skutek silnego wiatru. Rano strażak ochotnik został ranny podczas akcji usuwania powalonego drzewa w miejscowości Studzianka w powiecie olsztyńskim. Ma otwarte złamanie nogi, przetransportowano go do szpitala.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) "tendencja wiatru i jego porywów jest słabnąca, jednak lokalnie mogą jeszcze występować porywy od 60 km/h do lokalnie 70 km/h, przy średnim wietrze 25-35 km/h". Wiatr wieje z północnego zachodu.

RadioZET.pl/PAP - Joanna Kiewisz-Wojciechowska