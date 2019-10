Nominacje do Nagrody Radia ZET im. A. Woyciechowskiego 2019

Do 15. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego nominowano dziewięć materiałów dziennikarskich. Wśród nich: cztery publikacje prasowe, dwie - internetowe, a także reportaż telewizyjny, film dokumentalny i książka. Zwycięzca zostanie ogłoszony 21 listopada br. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Autorami nominowanych materiałów są:

Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki (Dziennik Gazeta Prawna),

Wojciech Czuchnowski i Agnieszka Kublik (Gazeta Wyborcza),

Wojciech Czuchnowski i Iwona Szpala (Gazeta Wyborcza),

Magdalena Gałczyńska (Onet),

Tomasz Patora i Patryk Szczepaniak (TVN/TVN24),

Grzegorz Rzeczkowski (Polityka), Marek i Tomasz Sekielscy,

Patryk Słowik (Dziennik Gazeta Prawna),

Mariusz Zielke.

Szczegóły nominacji TUTAJ. Skład Kapituły TUTAJ.

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest autorom materiałów dziennikarskich, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku. Członkowie Kapituły nie mogą nominować dziennikarzy ze swoich redakcji lub redakcji powiązanych.

Zwycięzca oprócz statuetki otrzymuje też nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy zł netto, której fundatorem jest w tym roku Mennica Polska.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018). W 2010 roku – w 20. rocznicę powstania Radia ZET – przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz XX-lecia” dla dziennikarza, który - zdaniem Kapituły Konkursu - przez ostatnich 20 lat stał się dla Polaków symbolem niezależnego, obiektywnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa. Trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”.

Mecenasem 15. edycji Nagrody jest Mennica Polska, a partnerem prawnym – kancelaria GWW.

W tym roku oprócz dorocznej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, stacja przyzna również Nagrodę Specjalną - "Dziennikarz Dekady". Otrzymają ją dziennikarze, "którzy w ramach swojej działalności w latach 2009-2019 stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa, wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem, przestrzegali etyki zawodowej, a ich materiały cieszyły się uznaniem społecznym i miały istotny wkład w postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości". Łączna pula nagród wyniesie 300 tys. zł. Jej fundatorem jest biznesmen - Zbigniew Jakubas. Nominowani zostaną ogłoszeni w przyszłym tygodniu.

