19-latek próbował zamordować kolegę. ''Miał głębokie rany brzucha i uda''

19-latek z Nowej Soli (Lubuskie), podejrzany o dźgnięcie nożem swojego kolegi, został aresztowany na trzy miesiące. Młody człowiek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi nawet dożywocie.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do przestępstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 grudnia). Na ulicy Szarych Szeregów w Nowej Soli znaleziono 19-latka, który miał głębokie rany brzucha i uda – był nieprzytomny. Pogotowie zabrało go do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwania napastnika, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Rezultatem pracy operacyjnej kryminalnych było zatrzymanie w niedzielę rano 19-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojego rówieśnika. Mimo młodego wieku, zatrzymany ma już bogatą kartotekę dodała policjantka

Zatrzymany młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie – przekazała Dąbrowicz-Kozłowska.

RadioZET.pl/PAP