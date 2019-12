Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do przestępstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 grudnia br.). Na ulicy Szarych Szeregów w Nowej Soli znaleziono 20-latka, który miał głębokie rany brzucha i uda – był nieprzytomny. Pogotowie zabrało go do szpitala, a policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwania napastnika, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Rezultatem pracy operacyjnej kryminalnych było zatrzymanie w niedzielę rano 19-latka. Policja przekazała, że mimo młodego wieku, zatrzymany ma bogatą kartotekę.

Atak nożownika w Nowej Soli. 19-latek zabił 20-letniego kolegę

Po zatrzymaniu, 19-latkowi zarzucono usiłowanie zabójstwa 20-latka poprzez ugodzenie go nożem. Ciosy zostały zadane w pachwinę i brzuch. Jak podała prokuratura, do użycia noża doszło prawdopodobnie z powodu nieporozumienia pomiędzy mężczyznami podczas imprezy.

Prokurator Fąfera przekazał, że w piątek albo w sobotę zostanie przeprowadzona prokuratorska sekcja zwłok zmarłego.

W zależności od ustaleń poczynionych przez biegłego medyka sądowego prokurator podejmie decyzję o zmianie kwalifikacji czynu. Istotne jest, aby biegły wykazał istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zgonem, a faktycznym działaniem sprawcy dodał rzecznik

"Gazeta Lubuska" napisała w piątek na swoim portalu, że po informacji o śmierci 20-latka w jego szkole jest żałoba. Odwołano imprezy przedświąteczne, a uczniowie są poruszeni śmiercią kolegi.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Lubuska