Zaciągnęły koleżankę do lasu i brutalnie pobiły w biały dzień. Motyw napaści szokuje

Dramatyczny incydent w Nowej Soli (woj. lubuskie). Trzy nastolatki zaciągnęły 15-latkę do lasu i brutalnie ją pobiły. Dziewczynki miały się znać. - Byłam zszokowana. Do teraz w to nie wierzę - mówiła matka ofiary.

Do napaści doszło 9 sierpnia około godz. 18. 15-latka szła na przystanek autobusowy koło sklepu w Nowej Soli. Tam czekały na nią jej rówieśniczki.

Dziewczynki zaciągnęły 15-latkę do lasu, a tam brutalnie pobiły. Z relacji jej mamy wynika, że dziecko ma złamany nos i siniaki.

Brutalne pobicie 15-latki w Nowej Soli. Sprawczynie to jej koleżanki

Pani Alicja opowiedziała o szczegółach dramatu, jaki przeżyła jej córka, lokalnemu portalowi Tygodnik Krąg. - [...] Najpierw biły ją z płaskiej dłoni, a później pięściami. Byłam zszokowana. Do teraz w to nie wierzę - mówiła kobieta.

Została pobita w biały dzień, a w okolicy mieszka mnóstwo ludzi. Napisałam o tym również w internecie, ku przestrodze. Ale liczy się też czas. Takich rzeczy nie można zostawiać bez reakcji. matka pobitej 15-latki, Tygodnik Krąg

15-latce udało się wyrwać agresorkom i dobiec do stacji benzynowej. Tam zadzwoniła po matkę. Obie pojechały na policję, która skierowała je najpierw do szpitala. Pani Alicja na komisariat wróciła po godz. 22.00 i zgłosiła sprawę. – Potwierdzamy, wczoraj przyjęliśmy zgłoszenie o takim zajściu. Złożyła je matka dziecka – mówiła portalowi mł. asp. Justyna Sęczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Sprawczynie pobicia mają być w tym samym wieku co poszkodowana. Matka jednej z nich zadzwoniła zdruzgotana do pani Alicji. Wszystkie zostały już przesłuchane przez policję w obecności rodziców. - Został skierowany wniosek do sądu rodzinnego w tej sprawie – oświadczyła rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli mł. asp. Justyna Sęczkowska w rozmowie z portalem nowasol.naszemiasto.pl.

Matka poszkodowanej dziewczyny nie może dojść do siebie po brutalnej napaści na córkę. Tym bardziej że dziecko miały zaatakować jej znajome. - Były we trzy. Nakręcały się między sobą. Zwabiły córkę w ten lasek. Przerażające jest to, że to były koleżanki - mówiła.

Szokuje sam motyw napaści. Powodem miała być aktywność nastolatek w mediach społecznościowych. Dziewczyny miały się pokłócić i stwierdzić, że 15-latka musi ponieść karę. – Tak naprawdę, to jeszcze gorzej wygląda, niż by to były osoby obce - podsumowała pani Alicja.

RadioZET.pl/Tygodnik Krąg/nowasol.naszemiasto.pl