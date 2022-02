Nowa szczepionka wkrótce trafi do Polski. "Wielu wątpiących powinno się zaszczepić"

Nowa szczepionka przeciw COVID-19 pojawi się w Polsce już wkrótce. Od 1 marca ma ruszyć rejestracja na szczepienie preparatem Nuvaxovid, który wyprodukowała firma Novavax.

Niedzielski: wielu wątpiących powinno się teraz zaszczepić

Na łamach gazety minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że liczy, że dzięki nowemu preparatowi na rynku zwiększymy w Polsce poziom zaszczepienia przeciw COVID-19. Przypomnijmy, że w tym momencie, według danych rządowych, w pełni zaszczepionych jest w Polce ponad 22,1 mln osób.

- To tradycyjna białkowa szczepionka na wzór szczepionek, którymi szczepimy się od dziesiątek lat. [...] Wszystkie preparaty dopuszczone w UE i Polsce są skuteczne i bezpieczne, ale wiem, że wiele osób żywi zaufanie właśnie do tej tradycyjnej szczepionki. Wielu dotychczas wątpiących powinno się teraz zaszczepić - dodał szef MZ.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska w grudniu 2021 roku dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax dla osób w wieku od 18 lat. To piąta zalecana w UE szczepionka przeciw COVID-19. W lutym taką samą decyzje podjęła Wielka Brytania.

Novavax - kolejna szczepionka przeciw COVID-19

Produkowana przez Novavax szczepionka o nazwie Nuvaxovid w badaniach klinicznych miała 89 proc. skuteczności w zwalczaniu objawowej postaci Covid-19. Dotyczyły one pierwotnej wersji koronawirusa z Wuhanu, jak i późniejszego wariantu Alfa.

W grudniu zeszłego roku Novavax poinformował, że dwie dawki skuteczne generują odpowiedź immunologiczną także przeciw dominującemu obecnie wariantowi Omikron, a firma rozpoczęła prace nad wersją dostosowaną konkretnie do niego.

W odróżnieniu od wcześniej dopuszczonych do użycia szczepionek firm Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna i Janssen, preparat Novavax jest oparty na technologii stosowanej od wielu lat w ochronie przed chorobami takimi jak żółtaczka czy półpasiec. Dostarcza ona kopie kolców białka znajdujących się na powierzchni wirusa bezpośrednio do komórek danej osoby, stymulując układ odpornościowy do produkcji przeciwciał i limfocytów T. Dodatkowy składnik, adiuwant, pomaga następnie wzmocnić odpowiedź immunologiczną.

RadioZET.pl/PAP/Fakt.pl