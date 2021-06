60-latka śmiertelnie potrącona przez samochód. Próbowała powstrzymać złodziei

Do zdarzenia, o którym informuje "Głos Koszaliński", doszło w sobotę 12 czerwca w miejscowości Nowe Ślepce w powiecie świdwińskim (woj. zachodniopomorskie). Z ustaleń gazety wynika, że 60-latka zauważyła, jak złodzieje próbują ukraść samochód. Gdy postanowiła ich powstrzymać, została potrącona. W zdarzeniu miały ucierpieć jeszcze dwie osoby.

- Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białogardzie, i to ona udziela pełniejszych informacji. My możemy jedynie potwierdzić, że w sobotę 12 czerwca ok. godz. 19 w miejscowości Nowe Ślepce doszło do rozboju - powiedziała w rozmowie z "GK" asp. Katarzyna Kopacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Nowe Ślepce. 60-latka śmiertelnie potrącona przez samochód. Chciała powstrzymać złodziei

Więcej szczegółów na temat zajścia przekazał "Głosowi Koszalińskiemu" Jarosław Zając, prokurator rejonowy z Białogardu. Wedle jego relacji kradzieży na posesji w Nowych Ślepcach próbowali dokonać czterej mężczyźni w wieku od 19 do 32 lat. Na pomysł wpadli wcześniej, gdy poznali się na plaży, a motywem miały być "wcześniejsze zatargi na tle uczuciowym z dziewczyną z rodziny poszkodowanych".

W czasie rozboju napastnicy unieszkodliwili dwóch mieszkańców domu, którzy "byli uderzani m.in. rękojeścią noża" i "skrępowano ich taśmą". Jak jednak przekazał prokurator, do śmiertelnego wypadku doszło w momencie, gdy sprawcy zdecydowali się ruszyć samochodem.

Podejrzani mieli z tym problemy, w końcu za kierownicą usiadł 19-latek z Bydgoszczy, który wybił wsteczny bieg i ruszył do tyłu. [...] Akurat wtedy za autem znalazła się 60-letnia teściowa jednego z poszkodowanych, została przejechana przez pojazd i poniosła śmierć na miejscu prok. Jarosław Zając, prokuratura rejonowa w Białogardzie

Zając dodał, że cała czwórka została już zatrzymana i usłyszała zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. - To czy tragiczne śmiertelne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako zabójstwo, czy też wypadek, zależy od dalszych ustaleń - stwierdził prokurator cytowany przez gk24.pl. Piątej osobie, która była nieobecna podczas incydentu, postawiono zarzut podżegania do czynu zabronionego.

