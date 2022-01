Omikron to obecnie najbardziej zaraźliwy i najszybciej rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w poniedziałek, że w Polsce potwierdzone i wpisane do rejestru są 52 przypadki zakażenia tą mutacją, co stanowi ok. 1,5 proc. wszystkich przypadków.

Nowe przypadki Omikronu w Polsce. "Płynnie przejdziemy z czwartej fali w piątą"

- Może wydawać się to niedużo, ale jego zakaźność i to, jak szybko się rozprzestrzenia w Europie Zachodniej, powinno budzić w nas niepokój. I budzi, bo już mamy przygotowane plany na ewentualne pojawienie się piątej fali - przyznał wiceszef MZ w rozmowie z Polskim Radiem. W jego ocenie "wszystko na to wskazuje, że dość płynnie przejdziemy z czwartej fali w falę piątą".

- Nowy wariant koronawirusa niestety jest bardzo zakaźny, bardzo szybko się rozprzestrzenia i prawdopodobnie także i u nas on dość szybko zdominuje wariant Delta - powiedział Kraska. Zwrócił też uwagę, że w krajach Europy Zachodniej poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce, a nowych przypadków jest dużo.

- To musi budzić nasz niepokój. Z wielką ostrożnością i powagą podchodzimy do tych nowych przypadków - dodał. Zdaniem wiceministra zdrowia w najbliższych tygodniach omikron będzie dominował także w naszym kraju.

RadioZET.pl/PAP (A. Ziemska)