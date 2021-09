Nowe dowody osobiste - z odciskami palców i podpisem posiadacza - początkowo miały być wydawane od 2 sierpnia. Zmiany musiały jednak zostać przesunięte po tym, jak rząd zrezygnował z zakupu skanerów linii papilarnych, które w ocenie ABW nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. W efekcie trzeba było wyłonić nowego dostawcę sprzętu.

Nowe dowody osobiste - od kiedy będą wydawane?

Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że czytniki do dowodów osobistych z warstwą biometryczną zostały dostarczone samorządom w całym kraju.

Pytany, od kiedy nowe dowody będą wydawane Polakom, ujawnił, że w poniedziałek 8 listopada będzie można składać pierwsze wnioski o dokument tożsamości z drugą cechą biometryczną. – Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego – dodał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

– Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów. Obywatele są więc przyzwyczajeni do tej procedury – tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany w dowodach osobistych - okres ważności

Nowe dowody, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą ważne przez 12 miesięcy. Wyjątkiem, związanym również z pilną nowelizacją przepisów, jest termin ważności dowodów osób powyżej 12. roku życia wydawanych od 2 sierpnia do dnia wdrożenia nowych dowodów. Te dokumenty będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku.

Wprowadzenie do dowodów odcisków palców powoduje, że nie można wnioskować o taki dokument online - takiej możliwości nie ma już od 27 lipca. Zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany tych już posiadanych - będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane.

RadioZET.pl