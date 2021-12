Kolejne obostrzenia, izolacja niezaszczepionych? Rząd przygotowuje nowe rozwiązania

Rząd nie reagował na rozwój czwartej fali COVID-19 praktycznie do ostatniego tygodnia listopada. Przeważała strategia obniżania kosztów pandemii, minister zdrowia Adam Niedzielski mówił wprost o tym, że brak obostrzeń jest ukłonem w stronę niezaszczepionych.

Sytuacja zmieniła się w grudniu, gdy rządzący zdali sobie sprawę, że epidemia nie słabnie w kolejnych tygodniach. Choć w kilku regionach wskaźnik "R" wirusa spadł, to dobowe bilanse zakażeń sięgają 27-29 tys. przypadków, dzień w dzień umiera też od 400 do nawet 600 pacjentów z COVID-19, również bez innych schorzeń.

Izolacja niezaszczepionych? Rząd przygotuje kolejne obostrzenia

Reakcją było ogłoszenie kolejnego zaostrzenia restrykcji, które mają obowiązywać od 15 grudnia. Jak podaje Onet, rząd po cichu szykuje się już do kolejnego pakietu obostrzeń, gdyby te ogłoszone 7 grudnia na konferencji okazały się niewystarczające.

"W rządzie od tygodni trwają zaawansowane prace legislacyjne nad wdrożeniem paszportów covidowych, bez których osoby niezaszczepione, przy wysokim poziomie hospitalizacji np. 50 na 100 tys. w danym powiecie, nie będą mogły wejść do miejsc publicznych lub będą miały znacznie utrudniony dostęp do pewnych usług, w tym także do transportu publicznego" – pisze Andrzej Gajcy w Onecie. Oznaczałoby to de facto lockdown dla niezaszczepionych przeciw COVID-19, o którym rządzący nie chcą otwarcie mówić, by nie narazić się presji antyszczepionkowców.

Ogłoszone we wtorek 7 grudnia nowe obostrzenia zakładają m.in. zmniejszenie limitów w usługach publicznych i transporcie zbiorowym (z 50 proc. zajętych miejsc do 30 proc.), nauką zdalną w szkołach w dniach 20 grudnia - 9 stycznia, czy zamknięcie dyskotek i klubów nocnych z wyjątkiem nocy sylwestrowej.

RadioZET.pl/Onet.pl