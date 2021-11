Nowe obostrzenia już nie pomogą? Fatalna prognoza rozwoju epidemii COVID-19

Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, ostrzegł, że wzrost zakażeń utrzyma się najprawdopodobniej do końca roku. Przypomniał również, że realnie zachorowań jest więcej, bo statystyki Ministerstwa Zdrowia dotyczące liczby zachorowań i zgonów na koronawirusa w Polsce są mocno zaniżone.

– Niestety dynamika zakażeń wskazuje na to, że prawdopodobnie te wzrosty utrzymają się do końca roku, a więc do świąt, do końca roku będziemy wciąż w fali wznoszącej. Oznacza to, że przed nami kolejne osiem tygodni bardzo trudnej sytuacji – uważa Grzesiowski.

Nowe obostrzenia spóźnione? Grzesiowski o czwartej fali COVID-19

W ciągu ostatniej doby najwięcej nowych przypadków COVID-19 zostało potwierdzonych na Mazowszu - aż 3200, ale dużo zachorowań jest też na Lubelszczyźnie, na Śląsku i Podlasiu. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej skrytykował rząd, który nie zdecydował się na nowe obostrzenia, które według Grzesiowskiego powinny zostać wprowadzone regionalnie.

– Interwencje lokalne powinny być już dawno podjęte. Na próbę ograniczenia liczby zachorowań na ścianie wschodniej już jest w tej chwili za późno w tym sensie, że jakiekolwiek ograniczenie tak rozbujanej fali pandemicznej przyniesie efekty dopiero za kilka tygodni – stwierdził Grzesiowski.

