Nowe obostrzenia możliwe w okresie Wszystkich Świętych? Komentarz ministra zdrowia

Minister Zdrowia uspokaja przedsiębiorców - żadnych obostrzeń nie będzie co najmniej do końca października. – Dlatego że mamy mniej hospitalizacji, dlatego że spodziewamy się również mniejszej śmiertelności – wyjaśnił Adam Niedzielski. Minister powiedział też, co z ewentualnymi obostrzeniami w okresie Wszystkich Świętych.