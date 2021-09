Rząd decyduje ws. obostrzeń. Jest projekt rozporządzenia

Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że wrzesień zakończymy z liczbami rzędu 1 tys. zakażeń dziennie. Miesiąc później, w październiku, ma to być już około 5 tys. nowych przypadków koronawirusa każdego dnia. - Kontynuacja trendu wzrostowego na pewno będzie miała miejsce - mówił podczas konferencji prasowej w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MZ podkreślił przy tym, że faktycznie istnieje związek pomiędzy liczbą szczepień a liczbą zakażeń oraz hospitalizacji, co widać wyraźnie na przykładzie województwa lubelskiego i podkarpackiego, gdzie szczepień jest wyjątkowo niewiele.

Kilka godzin później wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który był gościem Radia ZET, podkreślił, że przy kolejnych wzrostach liczby zakażeń planowane jest wprowadzenie stref żółtych i czerwonych. - Wszystko będzie uzależnione od dwóch parametrów. Przede wszystkim chodzi o liczbę zakażeń oraz liczbę zaszczepionych osób. Chcemy podwoić te wartości, które będą decydowały o objęciu regionu strefą żółtą, czy czerwoną. Do te pory było to odpowiednio 6 i 12 tysięcy zakażeń na 10 tys. mieszkańców. Teraz te wartości zostaną podwojone. Najprawdopodobniej będą one wprowadzane na terytorium danego powiatu. Zakazane na pewno będą duże zgromadzenia. Również imprezy rodzinne mogą być ograniczone, jednak limitem nie będą objęte osoby zaszczepione. Wszystko zależy od danej sytuacji. Jeżeli będzie duża liczba zakażeń, to być może wprowadzimy również obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu - podkreślił Kraska.

