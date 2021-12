- Myślę, że pewne nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały w całym kraju - przekazał we wtorek w Newsroom WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Będą one dotyczyć osób niezaszczepionych. Konferencja prasowa ministra zdrowia poświęcona świątecznym obostrzeniom odbędzie się we wtorek lub środę.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że we wtorek lub w środę przedstawione będą zaostrzenia epidemiczne w związku ze świętami i nową mutacją koronawirusa Omikron. Podał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych. Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi szczegóły na temat nowych obostrzeń na osobnej konferencji prasowej.

Wiceszef resortu zdrowia odnosząc się do tych zapowiedzi w Newsroom WP powiedział, że "te uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt." Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: - Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju.

Nowe obostrzenia na święta. Część będzie obowiązywać w całym kraju

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze. - Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: - Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają.

Ministerstwo Zdrowia: Obostrzenia będą obowiązywały do końca roku

- Trwa jeszcze dyskusja nad nowymi zmianami w obostrzeniach, które będą obowiązywały mniej więcej do końca roku - poinformował we wtorek w Polsat News rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Powiedział, że minister zdrowia ogłosi je, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek lub środę.

Rzecznik MZ powtórzył, że we wtorek lub w środę minister zdrowia poinformuje o wprowadzeniu "nowego pakietu nowych zasad bezpieczeństwa". Zasygnalizował to w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podając, że zmiany wprowadzone byłyby w związku ze zbliżającymi się świętami i nowym wariantem koronawirusa. Premier dodał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych. - Trwają jeszcze ostatnie dyskusje nad tym pakietem zmian obostrzeniowych, który powinien wejść w niedługim czasie i obowiązywać mniej więcej do końca roku - zaznaczył rzecznik resortu zdrowia.

Andrusiewicz przyznał też, że "cały czas jesteśmy jeszcze na szczycie IV fali ", a dzisiaj resort odnotował 504 zgony osób z COVID-19, w tym 379 z nich dotyczy chorych, którzy się nie zaszczepili. - To oznacza, że 75 proc. osób nie mogło liczyć na ochronę szczepionkową. Jeżeli rozmawiamy o tym, to te dane od kilku tygodni są na tym samym poziomie - podkreślił.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia koronawirusem u 19 366 osób. Zmarło 504 chorych z COVID-19.

