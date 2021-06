Nowe obostrzenia od 13 i 26 czerwca. Rząd opublikował rozporządzenie

Rozporządzenie jest realizacją zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dotyczących m.in. odmrażania gospodarki i luzowanie obostrzeń. Pierwsze zmiany obowiązywać będą już od najbliższej niedzieli - 13 czerwca. W kościołach i w miejscach kultu będzie mogła być zajęta połowa miejsc. Z kolei od 26 czerwca do 31 sierpnia obłożenie w nich może wynosić 75 proc. Za tę decyzję podziękował premierowi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Nowe obostrzenia od 26 czerwca. Co się zmieni?

Z rozporządzenia wynika, że od 26 czerwca do 31 sierpnia jest dopuszczalne prowadzenie działalności przez m.in. siłownie, kluby i centra fitness pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 1 osoby na 10 m2. Również w tym terminie będą mogły działać dyskoteki i kluby nocne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 150 osób.

Z kolei kasyna oraz salony gier hazardowych na automatach będą mogły działać od 26 czerwca, jeżeli na jedną osobę nie przypadnie mniej niż 10 m2 powierzchni. Zaznaczono też, że obsługa oraz klienci muszą mieć zasłonięte nos i usta.

Rozporządzenie zwiększa również pulę udostępnionych gościom pokoi w obiektach hotelowych i pensjonatach. Od 26 czerwca przedsiębiorca będzie mógł wynająć 75 proc. pokoi, podczas gdy obecnie jest to 50 proc. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia, a także osoby w pełni zaszczepione.

Jeżeli chodzi o działalność gastronomiczną, to rozporządzenie przewiduje, że od 26 czerwca jest ona dopuszczalna, pod warunkiem, że "klienci będą zajmowali nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika”.

Również od 26 czerwca dopuszcza się prowadzenie działalności przez podmioty organizujące m.in targi, imprezy promocyjne, wystawy, kongresy czy konferencje. Organizatorzy muszą jednak przestrzegać limitu, zakładającego, że na 1 osobę przypada nie mniej niż 10 m2 powierzchni pomieszczenia.

Od 26 czerwca dozwolone zgromadzenia - także spontaniczne

Od 26 czerwca będzie dozwolone organizowanie lub udział w zgromadzeniach, także tych spontanicznych, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 – wynika z opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów.

Do 31 sierpnia uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. Już wcześniej na stronach rządowych komunikowano, że limity te nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

RadioZET.pl/PAP