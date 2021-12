Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Błąd w rozporządzeniu rządu. "Zostanie znowelizowane"

Nowe obostrzenia w Polsce zaczną obowiązywać od środy 15 grudnia. Opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów zakłada m.in. zmniejszenie liczby osób m.in. w restauracjach, hotelach, kinach i teatrach do 30 proc., zakaz działalności dyskotek oraz dodatkowy warunek zwolnienia z kwarantanny, jeśli mieszkamy z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Nowe obostrzenia. Dyskoteki i kluby będą otwarte 31 grudnia i 1 stycznia

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że wkrótce pojawi się przepis nowelizujący rozporządzenie w zakresie działalności klubów i dyskotek 31 grudnia oraz 1 stycznia 2022 roku. – Zgodnie z deklaracją, która padła w ubiegłym tygodniu na konferencji dotyczącej obostrzeń, na Sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki, a co za tym idzie będzie można w reżimie sanitarnym celebrować nadejście Nowego Roku – wyjaśnił rzecznik MZ. – W reżimie sanitarnym oznacza, że z limitem do 100 osób – dodał.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń wprowadzanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłada przedłużenie do 31 stycznia 2022 roku obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Nowe przepisy zawierają m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Wśród zaostrzonych restrykcji przewidziano także ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50 proc. do 30 proc.), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności. Rozporządzenie wprowadza również zmniejszenie liczby osób do 30 proc. w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach – zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

RadioZET.pl/PAP