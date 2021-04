Nowe obostrzenia od 26.04. W 11 regionach wraca nauka hybrydowa i branża beauty

Od poniedziałku, 26 kwietnia, zmieniają się ważne obostrzenia. W 11 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki w trybie hybrydowym. W tych samych regionach działalność wznawiają salony fryzjerskie i kosmetyczne, przestrzegając reżimu sanitarnego.

Od poniedziałku nowe obostrzenia obowiązują w 11 województwach kraju, w których wskaźnik nowo wykrywanych infekcji koronawirusowych spadł poniżej 30 na 100 tys. mieszkańców. Chodzi o województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Nowe obostrzenia 26.04. W 11 regionach wraca nauka hybrydowa

W tych regionach uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki hybrydowej, czyli mieszanej. Oznacza to, że część zajęć będą odbywali już w formie stacjonarnej, a część – zdalnej. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć. Zgodnie z nim, podział powinien być zorganizowany, miarę możliwości, równomierne – uczniowie naprzemienne powinni uczęszczać na zajęcia organizowane w placówkach.

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Przedłużone do 2 maja zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych uczniów klas IV-VIII, w szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Odbywa się w nich nauka zdalna. Przypomnijmy, że tydzień temu rząd przywrócił stacjonarne funkcjonowanie żłobków i przedszkoli w całym kraju.

Branża beauty otwiera się, ale nie wszędzie. Kiedy kolejne luzowanie obostrzeń?

Do pracy wracają dziś salony fryzjerskie, kosmetyczne, urody i piercingu. Otwarcie przewidziano, podobnie jak powrót nauki hybrydowej, w 11 wspomnianych województwach z lepszą sytuacją epidemiczną. Do fryzjera, czy kosmetyczki nie wybierzemy się oficjalnie na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, ziemi opolskiej i ziemi łódzkiej.

Jak ustaliliśmy, do majówki włącznie szerszego luzowania obostrzeń raczej już nie będzie. Później szanse na otwarcie są przede wszystkim w handlu (w pierwszej kolejności), również na szybkie otwarcie czeka branża hotelarska. Rząd zaznaczył, że będzie kierował się przy tym – podobnie jak dziś – kryterium regionalizacji obostrzeń. Jest szansa, że w maju ruszą imprezy komunijne i wesela, ale w skromnym gronie, do 20-30 osób. Szef MZ twierdził, że ostatnie w kolejce do otwarcia są gastronomia i branża fitness. Przedstawiciele pierwszej z branż liczą, że rząd dopuści w maju chociażby działalność gastronomii w ogródkach, na otwartym powietrzu.

