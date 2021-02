Wzrost zakażeń i nowe obostrzenia? "Nie zdaliśmy do końca egzaminu z rozsądku"

Obostrzenia mogą wkrótce zostać zaostrzone. Po ostatnich wydarzeniach w Zakopanem minister zdrowia Adam Niedzielski i prof. Andrzej Horban ostrzegają przed gwałtownym wzrostem zachorowań. - Decyzje o tym, co rząd zrobi dalej, zapadną w ciągu najbliższych 10 dni - mówił we wtorek w Radiu ZET główny doradca premiera ds. walki z COVID-19. Zdaniem rzecznika rządu szczegóły zostaną ogłoszone najwcześniej w przyszłym tygodniu. - Wszyscy chyba widzieli, co się w ostatni weekend działo w Zakopanem czy na Wybrzeżu. Nie zdaliśmy do końca wszyscy tego egzaminu z rozsądku - przyznał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.