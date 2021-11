Nowe obostrzenia w części kraju, a szkoły całkowicie zamknięte? Polacy zabrali głos

Czwarta fala koronawirusa coraz bardziej daje się Polakom we znaki. W ostatnim tygodniu padł rekord zakażeń w tej fali (24 882), a dzienna liczba przypadków kilkukrotnie przekraczała 20 tysięcy. Przedstawiciele rządu deklarują, że obserwują rozwój sytuacji. Żadne decyzje dotyczące ewentualnych obostrzeń jednak nie zapadły.

Coraz więcej zakażeń. Rząd nie planuje nowych obostrzeń

Na ten moment zapowiedziano jedynie mandaty za brak maseczek w miejscach, gdzie one obowiązują. Wiadomo też, że rządzący wciąż będą chcieli promować szczepienia - zarówno te podstawowe, jak i trzecią dawką. W pełni zaszczepionych jest obecnie 20,6 mln osób, a więc ok. 55 proc. społeczeństwa. To za mało, by myśleć o uzyskaniu odporności zbiorowej.

- W najbliższych tygodniach nie należy oczekiwać zmiany polityki państwa wobec obecnej fali zachorowań na COVID-19 - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. Rada konsultowała się z Mateuszem Morawieckim w niedzielę wieczorem.

- Patrząc na specyfikę Polski, wydaje się, że kolejne ruchy restrykcyjne nie miałyby dosyć dużej skuteczności, czyli ta wartość dodana byłaby raczej mała. Natomiast koszty społeczne na pewno byłyby duże. I nie mówię tutaj tylko o reakcji, ale także o tym, że każda restrykcja oznacza ograniczenie życia gospodarczego, społecznego. To też ma bardzo realne koszty - mówił w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego słowa zostały skrytykowane przez część ekspertów oraz polityków opozycji, którzy uznali, że władza boi się antyszczepionkowców oraz przeciwników obostrzeń.

Prawie 60 proc. za restrykcjami dla niezaszczepionych

Czy Polacy popierają "ostrożną" politykę rządu ws. pandemii? Okazuje się, że niezupełnie. Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, 59,5 proc. ankietowanych oczekiwałoby właśnie promocji szczepień.

Tyle samo badanych popiera także wprowadzenie paszportów covidowych (dokumentów zaświadczających o pełnym zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu na COVID-19 lub przebyciu choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy) i związanych z tym ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Dodano, że wśród zwolenników takiego rozwiązania najwięcej jest wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy – po 77 proc. "Wśród wyborców PiS popiera to 63 proc. ankietowanych. Zwolennicy tego rozwiązania są także wśród elektoratu sceptycznej wobec pandemii Konfederacji - 43 proc. popiera to rozwiązanie. Wysokie poparcie dla takich regulacji można też zauważyć wśród osób zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa domowego (85 proc.) i rolnego (76 proc.), którzy wychodzą z domu rzadziej. Za paszportami są także wszyscy ankietowani pracujący na kontraktach oraz osoby zarabiające powyżej 7 tys. miesięcznie" - czytamy w gazecie.

Lokalne lockdowny i zamykanie szkół? Wiemy, co myślą Polacy

Co ciekawe, rozwiązaniem, które popiera większość, bo 53,1 proc. ankietowanych, mogłoby być wprowadzenie lokalnych lockdownów w regionach, w których zaobserwować można najwyższy wskaźnik zakażeń i/lub najniższy, jeśli chodzi o szczepienia. Jak pisze "Rz", "lokalne lockdowny popiera nawet 12 proc. wyborców Konfederacji. Podpisuje się pod tym mniej więcej co drugi wyborca PiS, KO i Lewicy".

IBRiS zapytał również, co Polacy sądzą na temat projektu ustawy, który proponuje część polityków PiS, a popiera m.in. minister Niedzielski. Chodzi o możliwość zweryfikowania przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Pomysł ten - wedle sondażu - popiera 42,5 proc. respondentów. Jak napisała gazeta, najmniej wśród Polaków jest zwolenników przeniesienia szkół w tryb zdalny. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 21,9 proc. respondentów.

RadioZET.pl/PAP (K. Kowalczyk)