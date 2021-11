Obostrzenia covidowe, które obowiązywały w październiku, zostały przedłużone do 30 listopada. Nowe rozporządzenie modyfikuje regulacje dotyczące maseczek. Na terenie m.in. szkół, placówek oświatowych i uczelni zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w czasie poza zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

Nowe obostrzenia w listopadzie? MZ rozważa wydanie nowych zaleceń

Nowa prognoza rozwoju czwartej fali przewiduje, że szczyt zachorowań przypadnie na przełom listopada i grudnia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany w "Sygnałach Dnia" Polskiego Radia o ewentualne regionalne lockdowny i zaostrzenie obostrzeń w związku z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń.

– Ten tydzień będzie dość ważny. Zobaczymy, jaka jest utrzymująca się tendencja. Czy to jest tendencja wzrostowa na poziomie 100 procent, 110 procent – jak mieliśmy już w poprzednich dniach, czy to będzie zdecydowanie mniejsza tendencja wzrostowa – powiedział wiceszef MZ. – Ta decyzja, jeśli będzie podejmowana, to będą najbliższe dni. Na dzień dzisiejszy takich decyzji nie ma – dodał.

Dopytywany o nowe zalecenia dotyczące liczby osób w komunikacji miejskiej, przyznał, że MZ rozważa wydanie nowych zaleceń. – Ale to będzie punktowo, najczęściej powiatami, oczywiście z wyłączeniem osób, które są zaszczepione – powiedział Kraska.

Trzecia dawka dla wszystkich dorosłych

Od wtorku 2 listopada na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie, pod warunkiem, że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. E-skierowanie dla nich wystawione jest automatycznie.

Od połowy września na szczepienie przypominające mogły umawiać się tylko osoby powyżej 50 lat oraz personel medyczny mający kontakt z pacjentem. Waldemar Kraska poinformował we wtorek, że trzecią dawką do dziś zaszczepiło się ponad 800 tys. osób. – Widzimy, że osób zgłaszających się na dawkę przypominającą jest bardzo dużo. To bardzo nas cieszy. Ale ciągle trzeba myśleć o osobach, które jeszcze nie zdecydowały się na przyjęcie dawki podstawowej [...]. Trend wzrostowy ciągle się utrzymuje, stąd nasz apel o to, by pójść do punktu szczepień, by się zaszczepić, jest jak najbardziej aktualny – powiedział wiceminister zdrowia.

RadioZET.pl/Polskie Radio/PAP (Agata Zbieg)