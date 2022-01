Nowe obostrzenia w piątej fali? Jarosław Kaczyński zapowiada kolejne decyzje

Jarosław Kaczyński pytany przez "Sieci" o kwestię COVID-19 i zarzuty dotyczące braku konsekwencji przy wprowadzaniu obostrzeń, podkreślił, że "na każdym etapie rząd robił wszystko z najlepszą wolą, kierując się dostępną wiedzą, zapewne też nie unikając błędów".

Kaczyński o obostrzeniach: stoimy przed kolejnymi decyzjami

Prezes PiS stwierdził, że do Polski zbliża się piąta fala pandemii. – Dziś stoimy przed kolejnymi decyzjami, bo trzeba zrobić wszystko, co jest realnie możliwe, żeby ograniczyć jej skutki – powiedział Kaczyński. Jak dodał, sytuację pogarsza fakt nowej mutacji wirusa ( Omikron - przyp.red), "bardzo zaraźliwej, choć wedle doniesień ze świata mniej zjadliwej".

Pytany, jak daleko idące obostrzenia, choćby dotyczące szczepień, byłby gotowy zaakceptować, Kaczyński odparł: "Panowie, to nie ma najmniejszego znaczenia, co ja byłbym gotów zaakceptować. Pytanie kluczowe dotyczy tego, co jest możliwe w parlamencie, co może wykonać aparat państwowy". Podkreślił, że walka z pandemią jest dziś sprawą pierwszorzędnego znaczenia.

– Zgadzam się tu trochę i wyjątkowo z moim ekskolegą Ludwikiem Dornem, który napisał w ''Polityce'', że brak ostrej walki z pandemią jest osłabianiem wspólnoty narodowej. Zapomniał tylko dopisać, kto tę wspólnotę od lat bardzo konsekwentnie niszczy, o zjawisku totalnej opozycji, o ojkofobii i odrzuceniu przez jego obecnych protektorów podstawowych zasad demokracji i praworządności – powiedział szef PiS.

– Zasada, że tylko my mamy prawo do rządzenia, i druga – nas prawo nie obowiązuje, głoszone i praktykowane przez PO i jej sojuszników – to właśnie to. Gdyby opozycja była, można rzec, normalna, możliwości naszego państwa, mimo jego mankamentów, byłyby znacznie większe – ocenił wicepremier.

RadioZET.pl/PAP