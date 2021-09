Ministerstwo ma plan ws. nowych obostrzeń. "Przyglądamy się dwóm, trzem województwom"

Blisko tysiąc zakażeń minionej doby odnotowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej w województwie lubelskim, w którym proces szczepień przebiega najwolniej. Było tam 198 nowych przypadków. Zgodnie z tym co mówi resort obostrzenia jeżeli zostaną zaostrzone, to będą obowiązywać regionalnie.

Nowe obostrzenia na razie nie zostały wprowadzone. Rząd przedłużył obowiązujące restrykcje do 31 października, uwzględniając w rozporządzeniu niewielkie zmiany – rozszerzył katalog podmiotów zwolnionych z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski oraz ograniczył obowiązek noszenia maseczek w ściśle określonych sytuacjach.

Nowe obostrzenia. Co planuje Ministerstwo Zdrowia?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz był pytany, czy przedłużenie obowiązujących restrykcji do końca października oznacza, że na pewno nie będzie zmiany obostrzeń. – Decyzje na pewno będą podejmowane na bieżąco, w oparciu o scenariusze przygotowane w Ministerstwie Zdrowia. Jeżeli sytuacja będzie wymagała tego, by rozporządzenie zmienić, to oczywiście ono będzie zmienione – odparł.

Przedstawiciele resortu zdrowia nakreślili scenariusz na wypadek wzrostu zakażeń w czwartej fali. Minister Adam Niedzielski mówił, że granicą, po przekroczeniu której resort zacznie rozważać wprowadzenie restrykcji, jest tysiąc zakażeń. – Tak, jak komunikowaliśmy, spodziewamy się, że w najbliższym czasie ten tysiąc zakażeń zostanie osiągnięty – oznajmił Andrusiewicz.

Dużo nowych przypadków COVID-19 w trzech województwach

Resort zdrowia zwraca też uwagę, że jeśli zajdzie konieczność zaostrzenia restrykcji, nowe obostrzenia będą obowiązywać regionalnie. – Nadal zwracamy szczególną uwagę na dwa województwa, właściwie trzy: województwo lubelskie, podlaskie i podkarpackie – zaznaczył Andrusiewicz. – Jeżeli chodzi o wzrost zakażeń, to na czoło wysuwa się województwo lubelskie. Jeżeli w całym kraju mamy wskaźnik zakażeń na poziomie 2,1 to w lubelskim mamy 6,5 na 100 tysięcy mieszkańców, zaś w województwie podlaskim – 4,1. Województwa te znacząco odbiegają od standardowego wskaźnika zakażeń – przekazał. Pytany, czy lubelskie może być czerwoną strefą, rzecznik wskazał, że "są tam dwa powiaty, które aspirowałyby do strefy przynajmniej żółtej, ale decyzje w tej kwestii na dziś nie są podejmowane".

Resort zdrowia, określając politykę dotyczącą obostrzeń, bierze także pod uwagę sytuację w szpitalach. – Jeśli chodzi o zajętość łóżek, to znów w województwie lubelskim zajętych jest około 50 procent łóżek, mimo że baza jest cały czas powiększana. W województwie podkarpackim zajęte jest ponad 40 procent łóżek, a wojewoda też na bieżąco reaguje. W województwie podlaskim zajęte jest ponad 30 procent łóżek – dodał rzecznik.

Andrusiewicz przekazał, że w piątek do Lublina na rozmowy z wojewodą - m.in. o sytuacji w województwie lubelskim - jedzie minister Adam Niedzielski. Ma spotkać się tam również ze specjalistami chorób zakaźnych.

RadioZET.pl - Daniel Wrzos/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl, Katarzyna Herbut/oprac. AK