Wariant Omikron blisko Polski. Szkoły zostaną zamknięte w grudniu?

Wariant Omikron rozprzestrzenia się w kolejnych krajach w Europie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o wprowadzeniu nowych obostrzeń epidemicznych, które będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia 2021 roku.

- Jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali. Teraz spodziewamy się, że te wzrosty wyhamują i będą utrzymywały się na tym stabilnym poziomie. Ale oczywiście też myślimy o bardziej optymistycznym scenariuszu, że ta liczba będzie spadała. Taki sposób myślenia do tej pory przyjmowaliśmy, że mamy sytuację pod kontrolą, tzn. jesteśmy w stanie w przewidywalny sposób zarządzać walką z pandemią, mając pojęcie, jakie będą wzrosty, trendy i co będzie działo po stronie szpitali - powiedział w czasie konferencji Niedzielski.

Nowe obostrzenia. Rząd zamknie szkoły w grudniu?

Od 1 grudnia obowiązywać będą nowe limity: 50 proc. w obiektach gastronomicznych, kulturalnych i sportowych. Limit 100 osób obowiązywać będzie na weselach, komuniach i dyskotekach. Od 1 grudnia wprowadzony zostanie także zakaz lotów do siedmiu państw afrykańskich: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Dla osób podróżujących spoza strefy Schengen do 14 dni wydłużona zostanie kwarantanna. Nie dotyczy to jednak osób zaszczepionych.

Zmianie nie ulegnie tryb nauczania. Uczniowie w całej Polsce w dalszym ciągu będą uczyć się stacjonarnie, w szkołach. W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

93 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 73,6 proc. szkół podstawowych i 77,1 proc. ponadpodstawowych pracowało w piątek 26 listopada 2021 w trybie stacjonarnym – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów.

RadioZET.pl