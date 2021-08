Obostrzenia wrócą wraz z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej - zapowiadają od kilku tygodni eksperci i politycy. Obawy wzbudza fakt, że szczepienia przeciw Covid-19 zwolniły do tego stopnia że kolejna, czwarta fala zakażeń koronawirusem, wydaje się nieuchronna.

W pesymistycznym wariancie taki rozwój zdarzeń przewidywany jest już pod koniec sierpnia. Rzecznik resortu zdrowia poinformował we wtorek, jak mogą wyglądać pierwsze restrykcje i ich dalsze możliwe zwiększanie.

Nowe obostrzenia. Rzecznik MZ ujawnia, jaki będzie lockdown jesienią 2021

- Jeżeli nie będziemy się szczepić, to pamiętajmy, że w pierwszej kolejności te regiony, w których "wyszczepienie" będzie najmniejsze, tam będzie największa transmisja wirusa i te regiony na samym początku będą objęte obostrzeniami – powiedział w Polsat News Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ.

Nie wykluczył, że jednocześnie osoby zaszczepione będą mogły dalej swobodnie korzystać z miejsc użyteczności publicznej. Przy pogarszaniu się sytuacji epidemicznej obostrzenia miałyby obejmować tylko osoby, które nie zdecydowały się na przyjęcie preparatu. Chodzi więc o model zastosowany we Francji.

– Byłoby to pewnie na zasadzie, że wprowadzamy restrykcje dla wszystkich, ale zdejmujemy je z osób zaszczepionych, ponieważ są to osoby bezpieczne. Tu nie ma mowy o żadnej segregacji. Jeżeli ktoś jest bezpieczny, to może chodzić i uczestniczyć w życiu społecznym – podsumował Andrusiewicz. Według stanu na 3 sierpnia w Polsce wykonano blisko 34,5 miliona szczepień przeciw Covid-19, w pełni zaszczepionych jest 17,5 mln ludzi.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl