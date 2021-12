Minister zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia, które zakłada obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 medyków do 1 marca 2022 roku. Został on opublikowany w czwartek w Rządowym Centrum Legislacji.

Projekt został w czwartek 22 grudnia skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Przewiduje on, że osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będą musieli nie później niż do 1 marca 2022 r. "zaszczepić się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki".

Obowiązkowe szczepienia medyków. Jest projekt rozporządzenia

"Obowiązek [...] ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" - zaznaczono w przepisach.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu "wprowadzany obowiązek należy wykonać nie później niż do dnia 1 marca 2022 r., przez zaszczepienie się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym [...] w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia".

"Proponowana interwencja jest konieczna"

Zaznaczono, że "proponowana interwencja jest konieczna z uwagi na kolejne fale epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2". Będzie to stanowiło - jak podkreślono - dodatkowe wyzwanie dla zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia. "W czasie stanu epidemii COVID-19 zasadne jest wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do powyższych grup osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - uzasadniono w projekcie. Obowiązek szczepień medyków, ale i nauczycieli czy służb mundurowych wzbudził wiele kontrowersji, również w obozie rządzącym.

