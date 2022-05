Nowe święto państwowe 20 czerwca. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy?

Narodowy Dzień Powstań Śląskich, przypadający na 20 czerwca, to nowe święto państwowe postulowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Projekt ustawy jest już podpisany i trafi do Sejmu. Jego szybkie przyjęcie pozwoli fetować nowe święto jeszcze w tym roku.

Nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Powstań Śląskich, ma upamiętniać trzy zrywy, do jakich dochodziło w latach 1919-1921. Dzięki nim część Śląska została przyłączona do terytorium młodej II Rzeczpospolitej.

Prezydent złożył swój podpis pod projektem ustawy w piątek 6 maja. Andrzej Duda ma nadzieję, że Sejm zajmie się szybko rozpatrzeniem tej inicjatywy ustawodawczej, tak by pierwszy Narodowy Dzień Powstań Śląskich był obchodzony jeszcze w 2022 roku. Czy Polacy dostaną dodatkowy dzień wolny od pracy?

Narodowy Dzień Powstań Śląskich 20 czerwca. Czy święto państwowe będzie dniem wolnym od pracy?

Prezydent wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie nowego święta państwowego „mając na celu oddanie hołdu bohaterom, których męstwo umożliwiło powrót części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o walczących o niepodległość i popierając zgłoszony w tym zakresie apel Sejmiku Województwa Śląskiego oraz innych organizacji”.

- To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

W 2021 roku prezydent Duda wystąpił z inicjatywą ustanowienia 27 grudnia jako Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który także stał się świętem państwowym. Nie został on jednak dniem wolnym od pracy.

- Trudno byłoby w Sejmie forsować kolejny dzień wolny od pracy, zresztą nie sądzę, by Wielkopolanie o tym myśleli: jak powiedziałem w czasie spotkania z samorządowcami, nawet bym nie pomyślał, że pracowici i zorganizowani Wielkopolanie przy okazji święta państwowego domagaliby się dnia wolnego – tłumaczył prezydent Duda.

Podobnego podejścia należy spodziewać się w przypadku Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Uchwalenie nowego święta państwowego nie będzie wiązać się z wprowadzeniem dnia wolnego od pracy.

