W poniedziałek obchodzimy nowe święto państwowe. Przysługuje nam dzień wolny od pracy?

Narodowy Dzień Powstań Śląskich w poniedziałek wypada po raz pierwszy. Święto narodowe obchodzimy 20 czerwca. Ma ono upamiętniać trzy powstania śląskie, które wybuchły w latach 1919-1921.

Nowe święto państwowe 20 czerwca - Narodowy Dzień Powstań Śląskich

7 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanawia nowe święto państwowe. Narodowy Dzień Powstań Śląskich będzie obchodzony w setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Podpisana przez prezydenta ustawa ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919–21 i czcić pamięć ich bohaterskich uczestników.

- Mamy dwa nowe święta narodowe związane ze zwycięskimi powstaniami - powstania wielkopolskiego i powstań śląskich. Wiąże je nie tylko czas, ale niezwykła wartość o charakterze fundamentalnym dla odradzającego się państwa polskiego. Nie byłoby tej wielkości i postępu w II Rzeczypospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał Górny Śląsk i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy dla Polski pracowali. To święto ustanawiane jest dla kolejnych pokoleń, by zawsze pamiętały jaką cenę trzeba zapłacić, by Polska była Polską - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Nowe święto narodowe - będzie wolne od pracy?

12 maja ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich przyjął Sejm. 18 maja za ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich opowiedział się Senat. Jak podkreślił prezydent, prace nad tym aktem toczyły się szybko i przy zgodzie wszystkich ugrupowań w polskim parlamencie.

Podobnie jak obchodzony w ubiegłym roku po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie będzie dniem wolnym od pracy.

