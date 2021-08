Będzie nowe święto państwowe? Trwa zbieranie podpisów. "Inicjatywa ponad podziałami"

Nowe święto państwowe 27 grudnia? Ruszyła już petycja w tej sprawie. Na początku września, wraz z wyrazami poparcia, zostanie ona przekazana władzom państwowym. Według inicjatorów przedsięwzięcia wiele wskazuje na to, że nowe święto będzie obchodzone już w tym roku.

27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie – największy na terenie zaborów, zakończony zwycięstwem, zryw niepodległościowy. Pomysł ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym to inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Fundacji Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Będzie nowe święto państwowe? Można składać podpisy pod petycją

Inicjatorzy akcji od czerwca gromadzą wyrazy poparcia od osób indywidualnych z regionu i kraju oraz uchwały samorządów z całej Wielkopolski. Do tej pory petycję w sprawie ustanowienia nowego święta podpisali m.in. marszałkowie województw wielkopolskiego i lubuskiego, metropolita poznański, wojewoda wielkopolski oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Na początku sierpnia wprowadzono możliwość wsparcia przedsięwzięcia poprzez stronę: powstanie.wmn.poznan.pl. Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek, połowa zebranych dotąd deklaracji to poparcie udzielone przez sieć.

- Cieszy nas rosnąca liczba samorządów, które wsparły naszą inicjatywę, bo one są przecież reprezentantami lokalnych społeczności. Mamy też zapowiedzi kolejnych głosów poparcia - czekamy na deklaracje od władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz pilskiej rady miasta. Dodatkowo spodziewamy się, że z początkiem nowego roku szkolnego wpłyną do nas następne uchwały rad pedagogicznych – powiedział.

Zdaniem Reczka wiele wskazuje na to, że decyzja o ustanowieniu nowego święta państwowego zapadnie w najbliższych miesiącach i rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego będzie obchodzona w tej formie jeszcze w tym roku.

Jest to inicjatywa, która łączy parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Przypomnę, że nowe święto nie ma być dniem wolnym od pracy - co też jest istotne przy podejmowaniu decyzji. Liczymy na to, że najbliższe obchody 27 grudnia będą już miały charakter święta państwowego, organizowanego przez Marszałka Województwa wielkopolskiego Rafał Reczek, dyrektor IPN w Poznaniu

Reczek podkreślił, że dotychczasowe, organizowane przez władze regionu, obchody rocznicy wybuchu powstania miały uroczysty, podniosły wymiar i charakter. - Ustanowienie nowego święta nie wpłynie więc w istotny sposób na przebieg, formę celebracji. Znaczenie będzie miał jednak fakt, że 27 grudnia będzie odtąd jednym z nielicznych świąt państwowych w kalendarzu. Będzie to święto całego społeczeństwa, wszystkich Polaków – stwierdził.

Dyrektor poznańskiego IPN dodał, że w związku z przygotowaniami do ustanowienia święta państwowego tworzone są materiały promocyjne, informacyjne i historyczne, prezentujące znaczenie powstania wielkopolskiego dla odradzającego się państwa polskiego. Przyznał, że ustanowienie nowego święta to szansa na to, by wiedza o okolicznościach i skutkach zrywu Wielkopolan trafiła do szkół w szerszej niż dotąd formie i by lepiej zaistniała w powszechnej świadomości.

Powstanie wielkopolskie - kiedy miało miejsce?

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 roku, kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 roku. W myśl jego ustaleń front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.

RadioZET.pl/PAP (R. Pogrzebny)