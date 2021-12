Nowe zasady kolędy 2021/2022 opracowane przez biskupa elbląskiego zostały opublikowane na stronie internetowej diecezji elbląskiej. "Trwa czwarta fala epidemii. W życiu społeczeństwa wiąże się to z rozmaitymi prawnymi ograniczeniami" – napisano w komunikacie.

Zasady kolędy 2021/2022. Ksiądz powinien mieć ze sobą paszport covidowy

Biskup Jacek Jezierski zalecił, aby tegoroczne spotkania duszpasterskie w domach wiernych odbywały się wyłącznie na ich wyraźne życzenie i zaproszenie. "Parafianie mają naturalne prawo zrezygnować z kolędy, jeśli czują się zagrożeni zarażeniem" – czytamy.

Kolęda powinna trwać maksymalnie 15 minut. Kapłan zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych (dystans, maseczka, dezynfekcja rąk). Księża powinni mieć ze sobą paszporty covidowe. "Wierni mogą odmówić wizyty kolędowej w przypadku niezaszczepienia księdza" – napisał biskup elbląski.

Kolęda 2021/2022. Apel do księży o uszanowanie decyzji parafian

Diecezja kaliska w specjalnie wydanym komunikacie skierowała do kapłanów prośbę "o braterskie zrozumienie i unikanie komentarzy co do podjętych przez poszczególne parafie decyzji o formie kolędowania". Przypomniano w nim, że tradycyjna kolęda jest ważnym elementem w życiu parafii: doskonałą okazją do ewangelizacji i ważnym sposobem na dotarcie do wielu parafian, z którymi nie ma innych okazji do spotkania.

"Ponadto w parafiach, gdzie zostali ustanowieni nowi proboszczowie, kolęda jest tym bardziej potrzebna, gdyż umożliwia poznanie się duszpasterza z parafianami" – napisano i podkreślono, że z uwagi na istniejące wciąż zagrożenie epidemiczne, należy rozważyć najwłaściwszy sposób jej przeprowadzenia.

Dlatego Biskup Kaliski – jak poinformowano – pozostawia proboszczom, którzy powinni skonsultować się z radami parafialnymi, możliwość podjęcia decyzji co do sposobu przeprowadzenia kolędy "z zachowaniem jednakże zasad higieny sanitarnej i z użyciem koniecznych środków ostrożności".

RadioZET.pl/PAP