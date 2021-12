Nowe znaki drogowe od grudnia. Jest ich sześć

Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w naszym kraju funkcjonuje prawie 2 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe znaki drogowe mają promować elektromobilność i poprawić komfort podróżowania przez osoby już korzystające z pojazdów elektrycznych - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe przepisy wprowadziły także trzy nowe znaki uzupełniające. Informują one kierowców, podróżujących drogą ekspresową, o zbliżającym się pasie wyłączenia (znak F-14d - oznacza 300 metrów do końca pasa, F-14e - 200 metrów, F-14f - 100 metrów). Wcześniej były stosowane na autostradach. Przepisy wykonawcze pozwalające na umieszczanie nowych znaków przy polskich drogach zostały zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury oraz spraw wewnętrznych z 12 października.

Nowe znaki drogowe w 2021 roku

Na drogach od 2 grudnia obowiązują trzy znaki związane z elektromobilnością. Nowy znak D-23b "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych" będzie stosowany w celu wskazania stacji paliw wyposażonej w punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych" ma wskazać miejsce punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

fot. GDDKiA.gov

– Wprowadzenie nowych znaków ma istotne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze, kierowcy samochodów elektrycznych zostaną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania, co zwiększy komfort i ułatwi pokonywanie dłuższych podróży za kierownicą pojazdów zeroemisyjnych – uzasadnił dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur. Drugim powodem - dodał - jest to, że nowe znaki zwiększą również świadomość innych kierowców, którzy często nie wiedzą, że takie stacje w Polsce funkcjonują od dawna, a ich liczba zbliża się do 2 tys.

Pojawiła się też tablica informacyjna, oznaczona jako D-34b. "Tablicę taką stosuje się w przypadku konieczności umieszczenia w tym samym miejscu kilku znaków informacyjnych o obiektach, takich jak np. stacja paliw, restauracja czy warsztat" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na postój samochodów elektrycznych podczas ładowania. Jak podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w przypadku miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania, pod znakiem D-18 będzie umieszczać się tabliczkę z napisem "EV ładowanie".

Według nowych regulacji na tabliczce pod znakiem D-18 napis "EV" będzie umieszczany w wierszu górnym, a napis "ładowanie" w wierszu dolnym. Przepisy dopuszczają również umieszczenie na tej tabliczce dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju. "Napis «EV» będzie mógł być również umieszczany na kopertach namalowanych na powierzchni drogi w celu wyznaczenia miejsca postojowego dla samochodów elektrycznych" – przekazało PSPA.

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk/GDDKiA.gov./oprac. AK