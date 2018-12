Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym 1 stycznia 2019 wchodzi w życie

Ostatniego dnia roku, nowela ustawy o Sądzie Najwyższym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela umożliwia sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Zmiana wejdzie w życie już następnego dnia - 1 stycznia 2019.

Posłowie uchwalili nowelizację 21 listopada, dwa dni później ustawę przyjął Senat. Nowela trafiła do prezydenta, który zgodnie z przepisami miał 21 dni na jej podpisanie. Termin ten upływał 17 grudnia i tego dnia Andrzej Duda podpisał ustawę. Na publikację nowela czekała dwa tygodnie.

Projekt nowelizacji ustawy - ze względu na postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości UE o SN - złożyli posłowie PiS.

19 października TSUE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się:

- zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku,

- przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku,

- powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy.

TSUE 17 grudnia podtrzymał w ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych swoją decyzję o zawieszeniu przepisów ustawy o SN.

Jak informował SN, 21 grudnia nie doszło do skutku posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego - nie przybyli na nie sędziowie kierujący pracami dwóch nowych izb SN oraz reprezentanci tych izb. Nieobecni sędziowie przedstawili pismo, w którym wyjaśnili, że jeśli nie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i nie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o SN, to nie będą mogli wziąć udziału w kolegium, z uwagi na to, że „status części członków Kolegium SN pozostawać będzie z tego powodu niejasny”.

